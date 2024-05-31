Зачем стюардессы держат руки за спиной, и почему их приветствие — не просто вежливость

При посадке в самолет многие могли замечать, что один из бортпроводников, встречающих пассажиров, всегда держит руки за спиной. И это не просто жест вежливости. Оказывается, сзади он или она кое-то прячет. Да и приветствуют поднимающихся на борт не только для соблюдения правил этикета.

Что скрывает стюардесса

В руках у бортпроводника находится специальный счетчик-кликер. Он нужен для пересчета пассажиров. Каждого пришедшего незаметно «отщелкивают». А скрытно это делают для того, чтобы не вызывать лишних вопросов и не задерживать поток людей. Иногда стюардессы пересчитывают летящих повторно во время прохода по рядам.

Источник фото: Legion-Media

Как бортпроводники сканируют пассажиров во время приветствия

Мимолетное знакомство с пассажирами при посадке в самолет нужно не только для того, чтобы произвести хорошее впечатление и расположить людей к себе. Краткое приветствие может сказать членам экипажа очень многое.

Источник фото: Legion-Media

Стюардессы буквально сканируют вошедшего взглядом, чтобы оценить его возможную полезность в случае возникновения экстренных ситуаций. Если человек находится в хорошей физической форме, то бортпроводник обязательно это отметит для себя и запомнит, к кому можно обратиться, если потребуется усмирить разбушевавшегося пассажира.

Также сотрудники компании перевозчика наблюдают за тем, не находится ли человек в алкогольном опьянении и не болен ли он. Если будут замечены неблагоприятные признаки, пассажира могут не допустить на борт.

Среди заходящих в самолет стюардессы могут заметить своих коллег, что их очень обрадует. Такой человек окажет поддержку экипажу, если произойдет ЧП.

Привлекут внимание бортпроводников и люди с ограниченными возможностями. Важно, чтобы они не оказались у аварийных выходов, поскольку не смогут открыть тяжелую дверь в случае экстренной ситуации. Кроме того, они должны быть на виду, поскольку могут столкнуться с трудностями при возможной эвакуации, пишет портал Adme.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media