Задержан угрожавший: зачем петербуржец обещал расправиться с соседом
Опубликовано: 10 января 2026 17:40
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В коммунальной квартире на проспекте Наставников зафиксирован инцидент, обстоятельства которого выясняют правоохранительные органы.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, угрожавшего расправой своему соседу.

Инцидент произошёл вечером 8 января в одной из коммунальных квартир, расположенной на проспекте Наставников.

По данным пресс-службы Росгвардии, 38-летний житель квартиры, пребывая в нетрезвом виде, размахивал ножом и высказывал угрозы убийства в адрес 46-летнего соседа.

Задержанный уже не впервые привлекался к административной ответственности за различные нарушения.

После задержания мужчину доставили в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Жители дома не пострадали.

Автор:
Юлия Аликова
Город
