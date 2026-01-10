Задержан угрожавший: зачем петербуржец обещал расправиться с соседом

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, угрожавшего расправой своему соседу.
Инцидент произошёл вечером 8 января в одной из коммунальных квартир, расположенной на проспекте Наставников.
По данным пресс-службы Росгвардии, 38-летний житель квартиры, пребывая в нетрезвом виде, размахивал ножом и высказывал угрозы убийства в адрес 46-летнего соседа.
Задержанный уже не впервые привлекался к административной ответственности за различные нарушения.
После задержания мужчину доставили в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Жители дома не пострадали.
