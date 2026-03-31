Загадка длиной в век: куда исчез Тунгусский метеорит и был ли он вообще - мнения ученых

Что же произошло в Тунгуске в начала прошлого века?

Куда пропал Тунгусский метеорит? 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска (Красноярский край) произошло событие, которое до сих пор будоражит умы ученых. Вспыхнувшее небо, грохот, который сотряс континент, взрыв огромной мощности — и никакого кратера на месте падения. Версий о том, что произошло в тот день в тайге, выдвигалось множество. О них рассказал канал "Географ и глобус".

Первые экспедиции и тупик

Первым к месту, как тогда считалось, падения метеорита, с исследовательской целью отправился минералог Леонид Кулик, в 1927 году. Он полагал, что найдет гигантский железный метеорит. Под обещание добыть металл, так нужный советскому хозяйству, он и получил финансирование экспедиции.

Но вместо груды металла и воронки исследователь увидел миллионы деревьев, уложенных веером от центра, а в эпицентре — голые стволы торчком, без коры и сучьев. И никакого кратера. Только бездонное болото.

Кулика едва не обвинили в растрате народных денег — газеты язвили, «Правда» требовала строгого спроса. Спасли ученого фотографии: масштаб поваленного леса был настолько невероятным, что пришлось признать — произошло нечто глобальное.

Так что же произошло: две популярные гипотезы

Сегодня наука предпочитает термин «Тунгусское явление», а не «метеорит». Основных версий две.

Астероид. Тело диаметром 20–100 метров на скорости 20 км/с вошло в атмосферу. Давление оказалось чудовищным: каменный гигант не просто раскололся, а мгновенно испарился, превратившись в струю раскаленного газа и пыль. Взрыв произошел на высоте 7–10 км.

Комета. Сторонники этой версии считают, что взорвалось ядро кометы — космический мусор, скрепленный льдом. Сценарий тот же, но «виновник» имел иную природу.

Объединяет гипотезы главное: тело не достигло земли. Поэтому нет ни кратера, ни обломков.

Что известно о Тунгусском явлении

В 7:14 утра по местному времени над бассейном Подкаменной Тунгуски взорвалось небесное тело. Сила взрыва оценивается в 670 «Хиросим». Люди не пострадали — ближайшее село Ванавара находилось в 80 км, хотя там повыбивало стекла. Очевидцы рассказывали о «нетерпимом жаре» и ударной волне, сбивавшей с ног.

Ударная волна дважды обогнула планету: ее зафиксировали приборы в Иркутске, Германии, Великобритании и США. На площади 2000 кв. км лес был повален веером.

Сегодня на месте эпицентра — Южное болото. Энергия взрыва растопила вечную мерзлоту, и здесь сформировалась особая экосистема, где не растут высокие деревья. А старые поваленные лиственницы превратились в дебри «плавника», сквозь который пробивается молодая тайга. От экспедиции Кулика сохранились избы и остатки бурового оборудования — с его помощью ученый пытался осушить «кратер» в надежде найти метеорит.

Тунгусский феномен так и остается одной из самых загадочных страниц в истории науки. Ясно одно: это была идеальная катастрофа, после которой не осталось ни кратера, ни обломков — только поваленный лес, болото и вопросы без ответов.

Ранее Городовой рассказал, какой город России - самый европейский.