Кот пометил диван: Выбрасывать его не буду - смочу тряпку в "желтой жиже" и проведу чудо-чистку

Если вы держите питомцев, то должны понимать, как избавиться от их запаха раз и навсегда. Не секрет, что коты могут испортить не только пол и ковры, но и мягкую мебель.

Если питомец пометил диван или кресло, порошки и другие моющие средства будут бесполезны. После чистки "аромат" будет проступать снова.

На канале "Бытовые хитрости" рассказали, при помощи чего можно раз и навсегда удалить запах меток кота с мягкой мебели. Тем же способом можно будет отчистить от кошачьего запаха и ковёр.

Нам понадобится вода, наливаем в таз пару литров. Приготовим на её основе "жёлтую жижу", для этого добавим в таз несколько ложек простого аптечного йода и перемешаем.

Когда раствор готов, смачиваем им кусок ткани, слегка отжимаем, а потом укладываем на место на кресле или диване, которое пометил питомец.

Оставляем так ткань, пропитанную раствором йода, на мебели на несколько часов, можно на ночь. Для верности когда ткань подсохла, её можно намочить и положить на диван снова.

После такой процедуры аромат кота с мягкой мебели будет полностью удалён, останется только её высушить.

Если мебель тканевая, то йод может оставить на ней пятна, действие средства лучше заранее проверить на незаметном участке, приложить к к нему ткань, смоченную раствором йода, на пару часов. Если следов не осталось, то можно смело действовать.

Йод обладает свойствами блокировать запахи. Он поможет избавиться не только от аромата кота, но и плесени, а также специфического запаха старости, который остаётся на мебели, которой много лет.

Потому если обычная чистка мебели не приносит результата, стоит испробовать удаление запахов при помощи йодового раствора.

