Рассада петуний вытянулась: Что делать дачнику, как ей помочь

Совет по уходу за рассадой цветов.

В весенний период дачники высаживают на рассаду не только овощи, но и цветы. Не каждый знает, какой за ними необходим уход.

На канале "Дачные будни" рассказывают, как следует поступить, если рассада петуний, высаженная в ящики, вытянулась.

Оставлять её в таком виде точно нельзя, нам нужны крепкие кустики, а не тонкие хилые былинки. Необходимо действовать немедленно, иначе развитие растений пойдёт не по плану.

Первое, что можно сделать, - заглубить ростки в грунт. Для этого немного раскапываем почву вокруг ростка и деревянной палочкой опускаем росток в землю по семядольные листья. При этом следим, чтобы тонкий стволик не сломался.

Если ваша рассада сидит в глубоком ящике, то можно осторожноно подсыпать почву, чтобы ростки сели глубже. Но снова нужно делать это очень аккуратно, чтобы комки земли не повредили молодые петунии.

После того, как петунии глубже оказались в почве, необходимо следить за поливом. Он не должен быть слишком обильным, в противном случае ростки просто загниют, начиная с части, которая находится под землёй.

Также после заглубления рассады петунии в грунт нужно давать росткам необходимое освещение. Если на окне, где стоит ящик, мало солнечного света, то добавляйте досвечивание фитолампой. Если не следить за освещением, то рассада петунии снова может вытянуться, и тогда все ваши усилия будут напрасны.

При пересадке в грунт на постоянное место такие ростки петунии стоит также заглублять. Посадочные ямки делайте глубже, чем обычно, так, чтобы сямядольные листики практически касались верхнего слоя почвы.

