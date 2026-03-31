Берем ватную палочку – и ресницы краше чем у куклы Барби: вашему взгляду позавидует любая модница

Многие девушки стремятся улучшить свою внешность, увеличивая длину ресниц, для чего применяют различные доступные средства, такие как объёмная тушь и накладные ресницы. Предлагаем вашему вниманию практический совет, который позволит придать вашему образу дополнительное очарование с использованием подручных средств.
Эксперт по красоте Алина Львова рекомендует использовать детскую присыпку, так как она гипоаллергенна и подходит для большинства пользователей. Нанесите один слой туши на ресницы, затем с помощью ватной палочки аккуратно нанесите тальк на ресницы. После этого повторно нанесите тушь. Таким образом, эффект увеличения объёма ресниц будет заметен.
Для восстановления засохшей туши можно добавить в неё каплю жидкости для контактных линз или физиологического раствора. Встряхните флакон и слегка нагрейте его для лучшего смешивания компонентов. Кстати, тушь была изобретена в Китае и изначально применялась в письме, каллиграфии и живописи.
