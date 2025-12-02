Заказы зависли, курьеров нет: петербургские службы доставки буксуют после запрета мигрантам работать

Людям приходится долго ждать или выезжать в пункты самовывоза.

В Петербурге службы доставки еды столкнулись с трудностями после вступления в силу ограничений для иностранных граждан, работающих курьерами, сообщает 78.ru.

Пользователи сервисов теперь ожидают заказы гораздо дольше и всё чаще получают сообщения о задержках либо временной недоступности доставки в некоторых районах города.

Компания «Вкусные суши» официально уведомила о возможном увеличении сроков выполнения заказов, а также о частичном прекращении обслуживания ряда территорий.

Представители этого сервиса отмечают, что изменения связаны с новым законом, ограничивающим трудовую деятельность иностранцев в этой сфере. В компании рассчитывают, что смогут преодолеть возникшие трудности, однако, по их словам, потребуется время для восстановления нормальной работы.

Жители города всё чаще сталкиваются с задержками доставки, а некоторые вынуждены самостоятельно забирать свои заказы. Те, кто всё же предпочитает получать еду на дом, вынуждены ждать курьера по нескольку часов.

В последние недели аналогичные проблемы заметны и на рынке пассажирских перевозок. Водители такси отмечают, что после запрета для мигрантов доходы снизились, а спрос на поездки остался прежним. Заказов меньше не стало, но выполнять их некому.

Клиенты всё чаще сталкиваются с увеличением времени ожидания автомобиля. Если ранее машина приезжала за 3–5 минут, теперь в среднем ожидают по 10–15 минут, а в удалённых районах время подачи авто доходит до получаса.

Таким образом, сложившаяся ситуация затронула как таксистов, так и пользователей этих услуг. Однако городская администрация считает проблему не столь масштабной.

По оценкам властей, общее количество водителей такси уменьшилось примерно на 15 %. Представители администрации подтвердили: время ожидания транспорта выросло, но, как утверждают, значительного роста цен на поездки не произошло.