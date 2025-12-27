Закрытый особняк на Литейном может распахнуть двери: здесь хотят открыть отель и публичное пространство

Проект реставрации передан на согласование в комитет, который занимается контролем, использованием и охраной памятников истории и культуры.

В Петербурге готовится масштабный проект по восстановлению особняка Гурьевых-Наршкиных, расположенного на Литейном проспекте.

После завершения реставрации в здании появится как гостиница высокого класса, так и общественное пространство, объединяющее искусство, комфорт и современную культуру.

Проект уже подан на рассмотрение в комитет по охране памятников, решение ожидается к 15 января.

На данный момент в стенах особняка располагается культурное пространство, получившее название «Третье место».

В ходе подготовки к реставрации, согласно словам инициаторов проекта Ольги Звагольской и Дмитрия Гачко, разработка концепции заняла четыре года.

По предварительной оценке, на реализацию задумки потребуется порядка трех миллиардов рублей, сообщает РБК.

Авторы планируют создать в историческом здании бутик-отель на пять звезд, оснастить его СПА-комплексом, рестораном авторской кухни и специальными помещениями для демонстрации современного искусства и проведения образовательных встреч.

В новом пространстве будут доступны лекционные залы и площадки для выставок. Особое внимание уделят сочетанию функций — произведения искусства займут всю территорию, включая зону гостиницы.

После согласования с комитетом на прохождение строительной экспертизы потребуется два месяца. Начать основные работы планируют осенью 2026 года.

На территории, не входящей в число охраняемых, предусмотрено создание гостиницы на пятьдесят номеров, выполненных в классической стилистике.

Во внутреннем дворе будет разбито совместное общественное пространство, а на фасаде нового гостиничного корпуса появится зеркальное остекление, выполненное с учетом современного архитектурного подхода. Гости и жители города смогут свободно посещать двор. Заведения питания и дополнительные службы комфорта также будут к услугам посетителей.

В процессе обновления особняка сохранят оригинальные декоративные детали и исторические артефакты, относящиеся к разным этапам прошлого здания.

В числе ценных следов истории — очертания бывшей киноаппаратной советских лет и уникальное граффити из Голубого зала, связанное с эпохой существования арт-пространства. Большинство помещений превратят в выставочные залы и центры образовательных программ.

Недавно стало известно о начале реставрации настоятельского корпуса в Александро-Невской лавре. Таким образом, в Петербурге продолжают сохранять и возвращать к жизни старинные здания, соединяя прошлое и современность для новых поколений.