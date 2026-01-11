Городовой / Город / Заманчивые афиши, пустые залы: как ловкие мошенники разводят петербуржцев на несостоявшиеся концерты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Электрический съезд 1900 года: как Петербург на месяц превратился в столицу мирового технологического авангарда Учеба
Первые шаги к экологии в столице дымящих труб: что петербургские медики и технари думали о смоге и грязной воде Учеба
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Заманчивые афиши, пустые залы: как ловкие мошенники разводят петербуржцев на несостоявшиеся концерты

Опубликовано: 11 января 2026 13:56
 Проверено редакцией
Заманчивые афиши, пустые залы: как ловкие мошенники разводят петербуржцев на несостоявшиеся концерты
Заманчивые афиши, пустые залы: как ловкие мошенники разводят петербуржцев на несостоявшиеся концерты
Городовой ру

В различных городах активизировались мошенники, которые обманывают людей, продавая билеты на несуществующие концерты.

В городе распространились фальшивые сайты, предлагающие билеты на концерты и стендап-выступления, которых в действительности не проводилось.

Главная цель подобных ресурсов — получить у людей деньги и личную информацию. Мошенники создают площадки, где можно выбрать место, ознакомиться с афишей, адресом зала и даже схемой рассадки.

Посетителям предлагается забронировать билеты и произвести оплату. После внесения средств они попадают на страницу, имитирующую систему быстрых платежей.

В итоге деньги вместе с персональными данными поступают в распоряжение преступников, сообщает РИА Новости.

Специалисты рекомендуют жителям быть внимательнее и перед покупкой билетов проверять актуальность афиши на официальных сайтах артистов, театров или у проверенных билетных сервисов.

Не стоит доверять ярким объявлениям и незнакомым ресурсам, особенно если проходят акции с подозрительно низкой ценой.

Ранее петербуржцам советовали придумывать разные сложные пароли для входа в сервисы и электронную почту, чтобы снизить вероятность взлома аккаунтов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью