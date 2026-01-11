Заманчивые афиши, пустые залы: как ловкие мошенники разводят петербуржцев на несостоявшиеся концерты

В городе распространились фальшивые сайты, предлагающие билеты на концерты и стендап-выступления, которых в действительности не проводилось.
Главная цель подобных ресурсов — получить у людей деньги и личную информацию. Мошенники создают площадки, где можно выбрать место, ознакомиться с афишей, адресом зала и даже схемой рассадки.
Посетителям предлагается забронировать билеты и произвести оплату. После внесения средств они попадают на страницу, имитирующую систему быстрых платежей.
В итоге деньги вместе с персональными данными поступают в распоряжение преступников, сообщает РИА Новости.
Специалисты рекомендуют жителям быть внимательнее и перед покупкой билетов проверять актуальность афиши на официальных сайтах артистов, театров или у проверенных билетных сервисов.
Не стоит доверять ярким объявлениям и незнакомым ресурсам, особенно если проходят акции с подозрительно низкой ценой.
Ранее петербуржцам советовали придумывать разные сложные пароли для входа в сервисы и электронную почту, чтобы снизить вероятность взлома аккаунтов.
