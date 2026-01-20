Заманчивые «студии» по цене счастья: как однушки в хрущёвках превращаются в комнаты

В Санкт-Петербурге заметили новый тренд — в старых панельных домах начали активно предлагать к продаже небольшие студии. Причиной роста числа таких предложений стала отмена с 1 января 2026 года запрета на программы обновления кварталов.

Теперь, если две трети жильцов поддержат это на голосовании, дома, построенные между 1957 и 1970 годами, могут быть включены в список расселяемых и пойти под снос.

На тематических интернет-площадках насчитывается свыше двух тысяч вариантов покупки квартир в зданиях тех лет. Основную часть составляют однокомнатные и двухкомнатные квартиры, предложения с тремя комнатами встречаются реже. Исключением выступают студии — подобных объявлений всего 18, пишет Neva.Today.

Чаще всего такие варианты можно найти в Калининском, Невском, Фрунзенском, Московском и Красносельском районах города.

Продавцы указывают в описаниях наличие удобных транспортных связей и социальной инфраструктуры. Многие квартиры предлагают с ремонтом, готовой мебелью и техникой.

Стоимость жилья зависит от ряда факторов, среди которых важны район, площадь и расстояние до метро. По данным объявлений, приблизительные цены выглядят так:

студии — от 4 до 5 миллионов рублей;

однокомнатные — в пределах 6-8 миллионов рублей;

двухкомнатные — от 8 до 12 миллионов рублей;

трёхкомнатные — от 14 миллионов рублей и выше.

Студии в хрущёвках, однако, заметно выделяются среди других лотов.

В этих постройках изначально такой формат не проектировался, следовательно, появление студий чаще всего связано с несанкционированной перепланировкой просторных квартир.

Только в одном из объявлений прямо указано, что продаётся не вся квартира целиком, а лишь её часть.

Предлагаемые студии обычно оформлены в современном стиле, фотографии демонстрируют новую мебель и отделку.

Но их маленькая площадь, которая колеблется от 10 до 20 квадратных метров, а также отсутствие согласования по перепланировке способны насторожить покупателей. Как считают эксперты рынка, такие особенности могут усложнить процесс сделки и повлиять на спрос.

