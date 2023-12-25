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Заметить сложно: эта мелкая оплошность не даст бисквиту подняться в духовке

Заметить сложно: эта мелкая оплошность не даст бисквиту подняться в духовке
Из-за каких ошибок бисквит не поднимается

Риск есть даже с идеальным тестом.

Можно строго следовать рецепту, не отступая ни на гран, но бисквит все равно не поднимется. Один из самых капризных в приготовлении десертов требует максимальной концентрации. Одна незначительная оплошность приведет к кулинарному провалу.

Шеф-повар Максим Дудкин предупредил, что во время заготовки всех ингредиентов необходимо использовать кристально чистую и сухую посуду. Пара капель воды на миске уже может привести к тому, что белки не взобьются до устойчивой пены.

«То же самое будет, если на кухонной утвари остался жир или она недостаточно чистая. Но открывание дверцы во время выпекания пожалуй, одна из самых распространенных и серьезных ошибок. При взаимодействии с холодным воздухом бисквитное тесто моментально осядет», — отметил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Изображение от Freepik

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25 декабря 2023 09:00
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