Заметить сложно: эта мелкая оплошность не даст бисквиту подняться в духовке

Можно строго следовать рецепту, не отступая ни на гран, но бисквит все равно не поднимется. Один из самых капризных в приготовлении десертов требует максимальной концентрации. Одна незначительная оплошность приведет к кулинарному провалу.

Шеф-повар Максим Дудкин предупредил, что во время заготовки всех ингредиентов необходимо использовать кристально чистую и сухую посуду. Пара капель воды на миске уже может привести к тому, что белки не взобьются до устойчивой пены.

«То же самое будет, если на кухонной утвари остался жир или она недостаточно чистая. Но открывание дверцы во время выпекания — пожалуй, одна из самых распространенных и серьезных ошибок. При взаимодействии с холодным воздухом бисквитное тесто моментально осядет», — отметил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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