Замороженные макароны с сыром от Мэри Берри: если некогда готовить – самое то

Опубликовано: 17 апреля 2026 07:05
 Проверено редакцией
Когда нет времени готовить ужин – идеально

Известная британская писательница, автор книг о кулинарии Мэри Берри за свою карьеру поделилась бесчисленным количеством рецептов, и многие из них идеально подходят для заморозки. Один из них - макароны с сыром, в сливочном соусе. Блюдо готовится просто, из доступных продуктов и хорошо хранится в морозилке.

Рецепт рассчитан на 4 порции при подаче в качестве гарнира или на 2 порции в качестве основного блюда.

Для макарон с сыром:

  • 150 г любых макарон
  • 55 г сливочного масла
  • 55 г пшеничной муки
  • 900 мл горячего молока
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы
  • 55 г крупно натёртого твердого
  • 100 г сыра чеддер
  • соль и свежемолотый чёрный перец


Шаг 1. Варим пасту
Отварите макароны в большой кастрюле с кипящей подсоленной водой до состояния «аль денте». Слейте воду, промойте под холодной водой и снова откиньте на дуршлаг.

Шаг 2. Готовим соус
Растопите сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте муку и готовьте несколько секунд, постоянно помешивая. Убавьте огонь и постепенно вливайте горячее молоко, не переставая мешать венчиком, чтобы не образовалось комков. Доведите до кипения, продолжая помешивать, пока соус не станет однородным и не приобретёт консистенцию жидкого обволакивающего крема.

Шаг 3. Добавляем сыр
Вмешайте в соус горчицу, пармезан и 100 г чеддера. Посолите, поперчите. Добавьте отваренные макароны и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Собираем блюдо
Переложите массу в неглубокую жаропрочную форму объёмом 1,5–2 литра. Посыпьте сверху оставшимися 100 г чеддера.

Шаг 5. Замораживаем
Дайте блюду полностью остыть. Накройте форму пищевой пленкой и уберите в морозилку. Хранить можно до трёх месяцев.

Шаг 6. Готовим после заморозки
Разогрейте духовку до 200C (или 180C с конвекцией). Снимите пищевую пленку. Запекайте 45–50 минут до полного прогрева. Если середина осталась холодной, накройте форму фольгой и поставьте обратно ещё на 5–10 минут. Подавайте сразу же.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить салат "Цыпленок".

Автор:
Алина Владимирова
