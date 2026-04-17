Самый мистический город России: легенда о местной пещере и гуманоидах — для самых бесстрашных туристов

Что посмотреть в одном из самых мистических городов России — находится в Челябинской области

В каждом городе есть свои легенды и предания, но обычно это местные страшилки, которыми пугают детей. Но существуют города, где подобные мистические истории обретают силу и жизнь, и тому, что они происходили, есть реальные доказательства. Так, город Кыштым, расположенный в Челябинской области, славится бесчисленным количеством легенд, которые местные жители обожают рассказывать туристам.

Город Кыштым стал известен в 1957 году, когда на местном химкомбинате произошла авария. Но мистическим он назван совсем по другим причинам. Расскажем главную легенду этого края.

Сугомакская пещера

Местные жители рассказывают историю, будто на здешних болотах жила ведьма Лепиниха, которая решила разлучить двух влюбленных — Сугомака и Есказу. Юноша решил наказать колдунью и кинул в нее каменную глыбу, и теперь на этом месте стоит живописный грот — Сугомакская пещера.

Гуманоиды

Вторая легенда тоже связана с этой мистической пещерой. Есть предание, что в 90-х из нее начали вылезать гуманоиды, один из которых попал в руки местной жительницы. Этого подопечного все мы знаем под именем Алешенька или "кыштымский кралик". О нем писали в газетах и журналах, показывали в новостях. Эта история стала основой для комикса, мультфильма и даже скульптуры посреди леса.

Достопримечательности

Но Сугомакская пещера - не единственное место, которое заслуживает внимания туристов в городе Кыштым. Если вы окажетесь в этом небольшом челябинском городе, то обязательно посетите следующие достопримечательности:

Каолиновый карьер;

Кыштымский Христорождественский храм;

усадьба Демидовых "Белый дом";

церковь Сошествия Святого Духа;

Демидовский парк;

памятник ликвидаторам аварии Кыштым 57;

фонтан «Чугунный лебедь»;

памятник пожарной машине.

Отзывы

Туристы, которые уже побывали в мистическом городе Кыштым, поделились своими впечатлениями от поездки:

"Прекрасный интересный город. Местные жители молодцы, что любят свою малую Родину, сочиняют и поют о ней песни". "Раскрученное место, красивая локация для фотосъёмок. От страшилок Кыштыма становится не по себе, но из-за этого впечатления еще более яркие". "Для такого маленького городка Кыштым очень даже неплохо развит. Благодаря Радиозаводу. Там есть Дворец культуры, железнодорожная станция, дома благоустроенные, новостройки. Нет высоток и это прекрасно!"

