Городовой / Полезное / Салат "Цыпленок": простой, нежный и очень вкусный – понадобится курица, кукуруза и яйца
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат "Цыпленок": простой, нежный и очень вкусный – понадобится курица, кукуруза и яйца

Опубликовано: 17 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт нежного и вкусного салата "Цыпленок" 

С хозяйками поделились рецептом нежного салата "Цыпленок". Готовится просто, получается настолько вкусным, что исчезает со стола моментально. Просто тает во рту. Идеально подойдет как для повседневного, так и для праздничного меню.

Что потребуется:

  • куриное филе – 300 граммов;
  • яйцо – 3 шт.;
  • свежий огурец – 1-2 шт.;
  • консервированная кукуруза – 1 банка;
  • сыр твердых сортов – 150 граммов;
  • листья салата – для подачи;
  • майонез – по вкусу;
  • соль – по вкусу.

Как приготовить:

В первую очередь отвариваем куриное филе в подсоленой воде с лавровым листом и 3 горошками черного перца. Тем временем варим яйца вкрутую.

Сыр трем на крупной терке. Готовое куриное филе режем соломкой или разбираем на волокна. Белки яиц крошим кубиками. Желтки пока откладываем в сторону: они нам еще пригодятся.

Огурец нарезаем соломкой. Все ингредиенты отправляем в салатник. Заправляем салат майонезом, солим и перчим по вкусу. Выкладываем на блюдо с листьями салата, формируем горку и сверху посыпаем все тертым яичным желтком и выкладываем консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость. Подаем к столу.

Полезные советы:

  • Огурец лучше очистить от кожуры: так салат получится нежнее.
  • Куриное филе важно не переварить, чтобы оно сохранило сочность.
  • Желток следует натереть перед самой подачей, чтобы салат был ярким и пушистым.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью