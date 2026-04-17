Салат "Цыпленок": простой, нежный и очень вкусный – понадобится курица, кукуруза и яйца

С хозяйками поделились рецептом нежного салата "Цыпленок". Готовится просто, получается настолько вкусным, что исчезает со стола моментально. Просто тает во рту. Идеально подойдет как для повседневного, так и для праздничного меню.
Что потребуется:
- куриное филе – 300 граммов;
- яйцо – 3 шт.;
- свежий огурец – 1-2 шт.;
- консервированная кукуруза – 1 банка;
- сыр твердых сортов – 150 граммов;
- листья салата – для подачи;
- майонез – по вкусу;
- соль – по вкусу.
Как приготовить:
В первую очередь отвариваем куриное филе в подсоленой воде с лавровым листом и 3 горошками черного перца. Тем временем варим яйца вкрутую.
Сыр трем на крупной терке. Готовое куриное филе режем соломкой или разбираем на волокна. Белки яиц крошим кубиками. Желтки пока откладываем в сторону: они нам еще пригодятся.
Огурец нарезаем соломкой. Все ингредиенты отправляем в салатник. Заправляем салат майонезом, солим и перчим по вкусу. Выкладываем на блюдо с листьями салата, формируем горку и сверху посыпаем все тертым яичным желтком и выкладываем консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость. Подаем к столу.
Полезные советы:
- Огурец лучше очистить от кожуры: так салат получится нежнее.
- Куриное филе важно не переварить, чтобы оно сохранило сочность.
- Желток следует натереть перед самой подачей, чтобы салат был ярким и пушистым.
