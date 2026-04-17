Какая самая красивая станция метро в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
ИИ и стройка бьют рекорды: куда текут зарплаты в 2026 году Город
17 апреля - 30-й лунный день и Новолуние: шанс изменить жизнь - как использовать, что делать Полезное
ВСМ Москва — Петербург: суперпоезд набирёт команду более полутора тысяч специалистов Город
Лучше, чем Анапа: белый песок и теплое море – идеальный отдых для детей и их родителей Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какая самая красивая станция метро в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 17 апреля 2026 08:18
 Проверено редакцией
станция, метро
Фото Городовой ру
Одна из самых красивых станций метро Санкт-Петербурга — «Автово». Её часто называют подземным дворцом, и она неоднократно попадала в рейтинги красивейших станций мира, в том числе в топ-12 The Guardian.

Особенности оформления

Станция открыта 15 ноября 1955 года в составе первой линии метро. Её оформление посвящено обороне Ленинграда.

Некоторые элементы декора:

46 колонн. 16 из них облицованы декоративным стеклом с каннелюрами (рифлением), создающим игру света. Остальные 30 колонн отделаны белым мрамором коелга, который привезли с месторождений в Челябинской области. Существует версия, что стеклянные колонны должны были светиться изнутри, но от этой идеи отказались из-за сложностей с обслуживанием и высокой стоимости. Однако в архивах метрополитен таких планов не нашёл.

Мозаичное панно «Победа» (или «Родина-мать») в торце зала. На нём изображена женщина с ребёнком — символ мирной жизни, завоёванной ценой невероятных жертв. Панно выполнено в мастерской Академии художеств СССР.

Надпись под куполом вестибюля: «Слава в веках доблестным защитникам Ленинграда...».

Люстры и лепнина, которые дополняют торжественный облик станции.

Интересные факты

  • «Автово» — одна из немногих станций в мире с таким количеством стеклянных колонн.
  • Станция расположена у одноимённой площади и исторически служила въездом в город со стороны юго-запада.
  • «Автово» и другие станции первой линии (от «Автово» до «Площади Восстания») включены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
  • Торжественное открытие станции произвело ошеломляющее впечатление на передовиков и активистов, которым её показали за несколько дней до официального запуска.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью