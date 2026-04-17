«Пир во время чумы»: как бал в Зимнем дворце 1913 года попал в историю России
«Пир во время чумы»: как бал в Зимнем дворце 1913 года попал в историю России

Опубликовано: 17 апреля 2026 06:41
 Проверено редакцией
«Пир во время чумы»: как бал в Зимнем дворце 1913 года попал в историю России
«Пир во время чумы»: как бал в Зимнем дворце 1913 года попал в историю России
Legion-Media
Почему Блок назвал бал в Зимнем дворце 1913 года "Пиром во время чумы"

В 1913 году Российская империя праздновала 300-летие дома Романовых. Юбилей приурочили к восшествию на престол Михаила Фёдоровича в 1613 году. Весь город отмечал этот великий день, в разных точках устраивались торжества, а кульминацией стал роскошнейший бал в Зимнем дворце. О том, почему мероприятие вошло в историю России, рассказывает автор дзен-канала "Истории из Петербурга".

В этот день праздник открыл император Николай II, облаченный в костюм царя Алексея Михайловича, а под руку его держала императрица Александра Фёдоровна в русском народном наряде. Торжественная музыка, тысячи свечей, известнейшие гости в исторических костюмах... Казалось, праздник на высоте. Но за этим блеском скрывалась тревожная реальность.

В те годы Россия уже начинала рушиться. Начались крестьянские волнения, нарастало напряжение в армии, интеллигенция высказывала претензии власти. Именно тогда поэт Александр Блок и назвал великий бал «пиром во время чумы» — отсылкой к пьесе Пушкина и к надвигающейся катастрофе.

Уже через 4 года в том же Зимнем дворце свершилась революция, а в 1918 году большевики превратили его в музей, завершив тем самым эпоху императорских балов.

"Ирония истории в том, что именно на этом юбилейном балу был запечатлён последний величественный миг Российской империи — будто бы судьба дала ей последний шанс... или последнее прощание...", - рассуждает автор блога.

