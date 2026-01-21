Запрещённый деликатес: французы готовы продать рани него почку и сесть в тюрьму, настолько оно вкусное

Во французской гастрономии существует блюдо, которое уже много лет официально запрещено законом, но до сих пор будоражит умы гурманов своей противоречивой историей. Речь идёт о садовой овсянке — маленькой певчей птичке по имени ортолан.
Жестокий путь к столу
Традиция приготовления этого деликатеса насчитывает столетия и отличается особой жестокостью. Чтобы птица набрала жир, её помещали в тесную клетку и лишали зрения, выкалывая глаза.
В темноте ортолан непрерывно ел, после чего его живым топили в крепком алкоголе — арманьяке, а затем быстро обжаривали. Такой метод, по мнению ценителей, делал мясо невероятно нежным и ароматным.
Ритуал под салфеткой
Кульминацией была своеобразная церемония употребления. Едок накрывал голову и лицо большой льняной салфеткой. Считалось, что так можно полностью сосредоточиться на вкусе, не отвлекаясь на окружающих.
Но была и другая, более мрачная причина: «людям просто стыдно смотреть в глаза друг другу и они не хотят, чтобы их кто-либо видел в такой неприглядный момент, даже бог». Этот ритуал словно скрывал чувство вины за содеянное.
В середине 1990-х годов из-за резкого сокращения популяции птиц и давления защитников животных приготовление ортолана во Франции было запрещено. Однако, по слухам, в некоторых кругах этот деликатес по-прежнему ценят, сохраняя память о одной из самых спорных страниц кулинарной истории.