Нос Шостаковича, святая пещера и конец осады: что произошло 18 января в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга-Петрограда-Ленинграда изобилует датами, полными драматизма и переломных моментов.

18 января — один из таких дней, запечатленный в памяти города как время траура, религиозного возрождения, а главное — предвестник долгожданного освобождения от вражеского кольца.

1919: Отмена увеселений

В разгар революционных бурь 18 января 1919 года Петроград погрузился в траур. Распоряжение «председателя совета комиссаров» Г. Зиновьева гласило:

«По случаю смерти величайших вождей международного пролетариата Розы Люксембург и Карла Либкнехта, всякие увеселения и зрелища в Петрограде во всех театрах, кинематографах и проч. на 18-е и 19-е января отменяются».

Театры замерли, кинематографы потухли — город отдал дань павшим лидерам. Уже 19 января улицы заполнили митинги и демонстрации, эхом отозвавшиеся на трагедию.

1921: Освящение в Казанском соборе

Ровно через два года, 18 января 1921-го, в Казанском соборе произошло событие тихой святости. Митрополит Вениамин (Казанский) освятил «пещерный» зимний придел священномученику Ермогену, Патриарху Московскому.

Этот акт веры стал одним из последних перед гонениями — через год изъяли церковные ценности, а через 11 лет собор закроют почти на 70 лет, превратив в Музей истории религии. Зимний придел — напоминание о хрупкости духовного наследия.

1930: Премьера «Носа» Шостаковича

В 1930-м, 18 января, Малый оперный театр взорвался аплодисментами — состоялась премьера первой оперы Дмитрия Шостаковича «Нос» по повести Гоголя.

Произведение, написанное в 1927–1928 годах, было новаторским и смелым.

Однако, несмотря на первоначальный интерес, опера выдержала всего 16 представлений, после чего была “снята с репертуара” — явление, нередкое для авангардных произведений той эпохи.

1943: Операция «Искра» в 1943-м

Самый драматичный рубеж — 18 января 1943 года. Войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились у Рабочих посёлков №1 и №5, прорвав блокаду.

Операция «Искра», стартовавшая 12 января, с помощью Балтийского флота и авиации создала коридор шириной 8–11 км. В осаждённый город хлынули продовольствие и боеприпасы — первый прямой поезд прибыл 7 февраля.

Этот день стал поворотом, сломавшим хребет осаде.

1943: Трофейный «Тигр»

В тот же день, 18 января 1943-го, под посёлками Рабочих №5 и №6 бойцы взяли новейший немецкий танк «Тигр». Монстр весом 57 тонн пал в бою — трофей изучали, он вдохновлял на контрудары.

Захват символизировал надлом вермахта у стен города.

