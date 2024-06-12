Запугивание и обман: как изменился отдых в Турции в 2024 году

Многие россияне ездят отдыхать в Турцию каждый год. Система «все включено» и потрясающая природа завоевывают сердца туристов раз и навсегда. Однако в последнее время из-за падения лиры и роста инфляции местные отельеры начали на многом экономить, а гиды идут на все, чтобы развести приезжих на деньги. Это негативно сказывается на качестве отдыха. Вот с чем вы можете столкнуться.

Дорогой трансфер

Туристы из России привыкли, что трансфер до отеля обычно включен в стоимость тура. Но даже если это и так, то новоприбывших могут сперва повезти к «самым выгодным» обменникам и лавкам с «самой вкусной и недорогой» национальной едой. На поверку такие остановки нацелены лишь на то, чтобы нажиться на только-только приехавших и ничего не знающих отдыхающих. Вы переплатите и за валюту, и за сладости, а до отеля будете добираться вместо двух часов все пять.

Услуга «все включено» уже не та

Система питания «все включено» остается прежней, однако все больше туристов отмечают, что разнообразными обеды и ужины не назовешь. Наесться — наедитесь, но удовольствия не получите. Качество напитков тоже оставляет желать лучшего. Во многих отелях для постояльцев готовят растворимые соки наподобие «юппи». Некоторые обращают внимание также на старую посуду.

Источник фото: Legion-Media

Анимация

На анимации гостиницы тоже стараются экономить. Если в программе будет указано три шоу в неделю, скорее всего, два из них будут подразумевать караоке или дискотеки. Особенно если речь идет о «четверках», а не «пятерках».

Источник фото: Legion-Media

Хамоватые гиды

Многие гиды в турецких отелях не прочь подзаработать на туристах. Причем некоторые переходят при этом все мыслимые границы. Например, одна русская пара даже столкнулась с угрозами со стороны работника в одном из отелей Антальи.

«Нам предложили просто нереально высокие цены на экскурсии. Мы сразу поняли, что это развод. Гид начал нас запугивать, угрожать тем, что наш отдых обречен на провал, и что если мы сейчас не купим, то цены будут у него через час в два раза выше», — приводят слова отдыхающего «Тонкости туризма».

Ранее мы рассказывали, какие еще неприятные изменения ждут россиян на турецких курортах.

Источник фото: Legion-Media