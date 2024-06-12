Запугивание и обман: как изменился отдых в Турции в 2024 году

Многие россияне ездят отдыхать в Турцию каждый год. Система «все включено» и потрясающая природа завоевывают сердца туристов раз и навсегда. Однако в последнее время из-за падения лиры и роста инфляции местные отельеры начали на многом экономить, а гиды идут на все, чтобы развести приезжих на деньги. Это негативно сказывается на качестве отдыха. Вот с чем вы можете столкнуться.
Дорогой трансфер
Туристы из России привыкли, что трансфер до отеля обычно включен в стоимость тура. Но даже если это и так, то новоприбывших могут сперва повезти к «самым выгодным» обменникам и лавкам с «самой вкусной и недорогой» национальной едой. На поверку такие остановки нацелены лишь на то, чтобы нажиться на только-только приехавших и ничего не знающих отдыхающих. Вы переплатите и за валюту, и за сладости, а до отеля будете добираться вместо двух часов все пять.
Услуга «все включено» уже не та
Система питания «все включено» остается прежней, однако все больше туристов отмечают, что разнообразными обеды и ужины не назовешь. Наесться — наедитесь, но удовольствия не получите. Качество напитков тоже оставляет желать лучшего. Во многих отелях для постояльцев готовят растворимые соки наподобие «юппи». Некоторые обращают внимание также на старую посуду.
Анимация
На анимации гостиницы тоже стараются экономить. Если в программе будет указано три шоу в неделю, скорее всего, два из них будут подразумевать караоке или дискотеки. Особенно если речь идет о «четверках», а не «пятерках».
Хамоватые гиды
Многие гиды в турецких отелях не прочь подзаработать на туристах. Причем некоторые переходят при этом все мыслимые границы. Например, одна русская пара даже столкнулась с угрозами со стороны работника в одном из отелей Антальи.
«Нам предложили просто нереально высокие цены на экскурсии. Мы сразу поняли, что это развод. Гид начал нас запугивать, угрожать тем, что наш отдых обречен на провал, и что если мы сейчас не купим, то цены будут у него через час в два раза выше», — приводят слова отдыхающего «Тонкости туризма».
Ранее мы рассказывали, какие еще неприятные изменения ждут россиян на турецких курортах.
Источник фото: Legion-Media