Зарплаты и цены эпохи «застоя»: сколько зарабатывал инженер в СССР и как жили на деньги, которые кажутся смешными сегодня

Сегодняшние разговоры о советском прошлом часто не про пустые прилавки и очереди, а именно про ту социальную защиту, которую многие сейчас хотели бы вернуть.

Все мы знаем про «золотой век застоя» — период с 1964 по 1982 год. Именно тогда средняя зарплата в СССР плавно выросла с 122 рублей в 1970-м до 177 к началу 80-х.

Инженер на заводе получал примерно 120-150 рублей в месяц, врач — около 100-130 рублей, учитель чуть меньше — 80-110 рублей. Рабочие высокой квалификации могли зарабатывать 200-250 рублей.

Интересно, что рекорд по зарплате держали шахтеры Крайнего Севера, они могли иметь доход 1000-1200 рублей, а это больше чем чиновники, пишет сайт fishki.net.

Но потратить эти деньги им было не так просто: на северных базах почти не было магазинов.

Цены в эпоху «дефицита»

Товары бытового потребления стоили немного, и цены на них не менялись десятилетиями. Например, черный хлеб продавали по 16 копеек за буханку более 30 лет.

Белый хлеб — чуть дороже, 20-25 копеек. Литр молока стоил 28 копеек, десяток яиц — 90 копеек, килограмм мяса — около 2 рублей, а банка докторской колбасы — 2 рубля 20 копеек.

Коммунальные услуги обходились в 5 рублей за двухкомнатную квартиру с отоплением, а проезд в метро стоил всего 5 копеек, в трамвае — 3 копейки.

Билет в кино мог стоить от 25 до 50 копеек, в театр — от 1 до 3 рублей.

Как распределялись деньги в семье

Советские семьи жили по негласной формуле: 20 рублей шло на питание, 40 — на одежду и бытовые нужды, и еще 60 рублей можно было откладывать.

Копили на автомобиль, цветной телевизор или сервиз, пишет Культурология.

Сколько это стоит сегодня?

Один советский рубль 1975 года соответствует примерно 400-500 современным рублям. Значит, зарплата инженера в 120 рублей — это 48-60 тысяч рублей сегодня.

Но тогда коммуналка и проезд были существенно дешевле. Например, квартплата — на сегодня это 5-6 тысяч рублей, проезд в метро (5 копеек) — 20-25 рублей, посчитал Филиал Карамзина.

Как люди жили и экономили

Главный секрет выживания на советскую зарплату — государственные дотации и сервисы. Образование и медицина были бесплатные, пишет progorodsamara.ru.

Кроме того, на предприятиях распределяли наборы продуктов и дефицитные товары — «соцпакеты». На праздники можно было получить деликатесы, которые сложно купить.

Огромную роль играли дачи и огороды — к концу 70-х около половины городских семей имели приусадебные участки, где выращивали овощи и фрукты. Это серьезно снижало расходы на продукты.

Современная реальность и ностальгия

Сегодня средняя зарплата в России — около 75 тысяч рублей. Но цены на жилье и транспорт растут быстрее, чем в СССР.

За двухкомнатную квартиру платят 8-15 тысяч рублей, метро стоит 80 рублей, а хлеб — примерно столько же, сколько в СССР с учетом инфляции.

При этом современный человек получает свободу выбора, имеет доступ к глобальным товарам и информации, но при этом испытывает стресс и волнение за будущее.

Главный урок эпохи «застоя»

Советская эпоха показала, что уровень жизни зависит не только от размера зарплаты, но и от социальных гарантий.

В то время люди знали, что работа не пропадет, дети пойдут в школу бесплатно, а медицинская помощь будет оказана. Поэтому многие вспоминают эпоху Брежнева как время стабильности и уверенности.