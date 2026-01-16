Зарплаты-мечта в Петербурге: топ профессий, где платят золотые горы

В Санкт-Петербурге выявлены профессии, представители которых могут рассчитывать на ежемесячный доход, превышающий 200 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты после анализа актуальных предложений на рынке труда. Самый значительный уровень оплаты зафиксирован у руководителя интернет-магазина — эта должность обеспечивает заработную плату от 200 до 300 тысяч рублей.

В исследовании отмечается, что высокий доход также доступен врачам, в том числе рентгенологу с оплатой от 220 тысяч рублей, а также главному бухгалтеру, психиатру-наркологу и стоматологу-терапевту — все эти специалисты могут рассчитывать минимум на 200 тысяч рублей в месяц. Среди рабочих профессий эту отметку преодолевают фрезеровщик, а также арматурщик-бетонщик и водитель специализированного транспорта. Не остаются в стороне главные юрисконсульты и менеджеры по продажам: предлагаемые суммы для них составляют от 190 до 198 тысяч рублей.

В числе вакантных позиций в промышленности и строительстве перечислен также директор магазина, которому обещают оклад в пределах 180 300 — 230 400 рублей. Из рассмотренных предложений наибольшее число высокооплачиваемых мест принадлежит сферам здравоохранения, IT и производству.

