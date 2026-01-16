Городовой / Город / Зарплаты-мечта в Петербурге: топ профессий, где платят золотые горы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Заправки под прицелом ФАС: проверят цены на продукты первой нужды Город
Врач раскрыл секрет: как высыпаться в нон-стоп ритме и супер-восстанавливаться Город
Часовая сенсация: сколько минимум заплатят за один час труда в России – готовятся перемены Город
Почему февраль пощадит трудяг: в какую неделю россияне будут работать всего четыре дня? Город
РЖД затеяли хитрую игру с ценами: что подорожает, а на чём теперь можно сэкономить? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

Зарплаты-мечта в Петербурге: топ профессий, где платят золотые горы

Опубликовано: 16 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
Зарплаты-мечта в Петербурге: топ профессий, где платят золотые горы
Зарплаты-мечта в Петербурге: топ профессий, где платят золотые горы
Городовой ру

В Санкт-Петербурге выявлены профессии, представители которых могут рассчитывать на ежемесячный доход, превышающий 200 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты после анализа актуальных предложений на рынке труда. Самый значительный уровень оплаты зафиксирован у руководителя интернет-магазина — эта должность обеспечивает заработную плату от 200 до 300 тысяч рублей.

В исследовании отмечается, что высокий доход также доступен врачам, в том числе рентгенологу с оплатой от 220 тысяч рублей, а также главному бухгалтеру, психиатру-наркологу и стоматологу-терапевту — все эти специалисты могут рассчитывать минимум на 200 тысяч рублей в месяц. Среди рабочих профессий эту отметку преодолевают фрезеровщик, а также арматурщик-бетонщик и водитель специализированного транспорта. Не остаются в стороне главные юрисконсульты и менеджеры по продажам: предлагаемые суммы для них составляют от 190 до 198 тысяч рублей.

В числе вакантных позиций в промышленности и строительстве перечислен также директор магазина, которому обещают оклад в пределах 180 300 — 230 400 рублей. Из рассмотренных предложений наибольшее число высокооплачиваемых мест принадлежит сферам здравоохранения, IT и производству.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью