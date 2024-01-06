Засаленный диван отмоете без химчистки: нужны два дешевых продукта

Как привести диван в порядок в домашних условиях

Перед гостями будет не стыдно.

Любой диван со временем может стать засаленным. И необязательно вызывать мастеров химчистки, чтобы избавиться от этого дефекта. Сперва стоит попробовать два дешевых средства.

Первым делом мягкую мебель нужно пропылесосить, а затем обильно посыпать солью. В таком виде диван или кресло необходимо оставить на три часа.

После нужно приготовить специальный раствор. В трех литрах воды разведите 200 миллилитров уксуса, а затем смочите в жидкости тряпки и приложите их к засаленным участкам, предварительно убрав соль.

Через 30 минут останется пройтись влажной губкой, чтобы избавиться от остатков сальных пятен, а затем просушить мебель. Эта простая процедура вернет обивке презентабельный вид, отмечает портал Euro-chistka.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com