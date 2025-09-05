Городовой / Город / Игра императорского масштаба: что произошло 5 сентября в истории Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Игра императорского масштаба: что произошло 5 сентября в истории Петербурга

Опубликовано: 5 сентября 2025 08:02
Поребрик, живые шахматы, Алексей Толстой
Игра императорского масштаба: что произошло 5 сентября в истории Петербурга
Городовой ру

От королевских визитов до поэтических откровений.

5 сентября — дата, отмеченная в истории Петербурга значимыми событиями, от зарождения великих произведений искусства до появления узнаваемых городских символов.

1767: рождение шедевра

5 сентября 1767 года скульптор Этьен Фальконе получил в распоряжение здание Оперного дома, где начал работу над знаменитым «Медным всадником» — памятником Петру I.

Это событие положило начало созданию одного из самых узнаваемых символов города.

1796: игра императорского масштаба

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", в 1796 году, в честь визита шведского короля Густава IV, в Строгановском саду состоялась уникальная партия «живых шахмат».

Слуги графа, одетые в средневековые костюмы, выступали в роли фигур на поле, покрытом дерном.

“Оригинальное зрелище публика встретила с восторгом”, — отмечают источники, среди зрителей была и сама Екатерина II.

1817: Алексей Толстой

5 сентября 1817 года в Петербурге родился Алексей Толстой — писатель, поэт, соавтор Козьмы Пруткова.

Его вклад в русскую литературу, включая исторический роман «Князь Серебряный» и драматическую трилогию о царях, неоценим.

2017: городской курьез

5 сентября 2017 года на перекрестке Варшавской и Бассейной улиц появился необычный памятник «Поребрик и бордюр», созданный архитектором Вячеславом Бухаевым.

«Поребрик — здесь, бордюр — в столице, давайте вместе веселиться», — гласит надпись на нем, ставшая символом петербургской самобытности.

Эти события, произошедшие в один день, но в разные эпохи, демонстрируют многообразие петербургской истории — от грандиозных замыслов до трогательных городских деталей.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».