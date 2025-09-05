Игра императорского масштаба: что произошло 5 сентября в истории Петербурга

5 сентября — дата, отмеченная в истории Петербурга значимыми событиями, от зарождения великих произведений искусства до появления узнаваемых городских символов.
1767: рождение шедевра
5 сентября 1767 года скульптор Этьен Фальконе получил в распоряжение здание Оперного дома, где начал работу над знаменитым «Медным всадником» — памятником Петру I.
Это событие положило начало созданию одного из самых узнаваемых символов города.
1796: игра императорского масштаба
Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", в 1796 году, в честь визита шведского короля Густава IV, в Строгановском саду состоялась уникальная партия «живых шахмат».
Слуги графа, одетые в средневековые костюмы, выступали в роли фигур на поле, покрытом дерном.
“Оригинальное зрелище публика встретила с восторгом”, — отмечают источники, среди зрителей была и сама Екатерина II.
1817: Алексей Толстой
5 сентября 1817 года в Петербурге родился Алексей Толстой — писатель, поэт, соавтор Козьмы Пруткова.
Его вклад в русскую литературу, включая исторический роман «Князь Серебряный» и драматическую трилогию о царях, неоценим.
2017: городской курьез
5 сентября 2017 года на перекрестке Варшавской и Бассейной улиц появился необычный памятник «Поребрик и бордюр», созданный архитектором Вячеславом Бухаевым.
«Поребрик — здесь, бордюр — в столице, давайте вместе веселиться», — гласит надпись на нем, ставшая символом петербургской самобытности.
Эти события, произошедшие в один день, но в разные эпохи, демонстрируют многообразие петербургской истории — от грандиозных замыслов до трогательных городских деталей.