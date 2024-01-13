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Зелень вырастет жухлой на подоконнике: эти две ошибки погубят весь урожай

Зелень вырастет жухлой на подоконнике: эти две ошибки погубят весь урожай
Какие две ошибки могут погубить зелень на подоконнике

Исправьте, пока не поздно.

Выращивание петрушки или кинзы на подоконнике лишь кажется плевой задачей. Однако одного полива недостаточно для того, чтобы зелень окрепла и стала сочной. Как минимум, нужно не допускать две фатальные ошибки.

При посадке обязательно стоит закладывать на дно горшка специальный дренаж. Без него вода будет застаиваться у корней, что быстро приведет к гниению и плесени. Держите зелень подальше от батареи и других источников тепла, поскольку в таких условиях уход за ней превращается в пытку.

Не стоит забывать и про обыкновенную подкормку. Питательные вещества растение может получить из жидкого биогумуса. Вносите удобрение не чаще одного раза в две недели и увидите результат, говорится на Дзен-канале «Огород на подоконнике».

Источник фото: Изображение от Artelle Creative на Unsplash

Общество Сад-огород Советы Дом
13 января 2024 09:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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