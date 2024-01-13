Зелень вырастет жухлой на подоконнике: эти две ошибки погубят весь урожай

Выращивание петрушки или кинзы на подоконнике лишь кажется плевой задачей. Однако одного полива недостаточно для того, чтобы зелень окрепла и стала сочной. Как минимум, нужно не допускать две фатальные ошибки.

При посадке обязательно стоит закладывать на дно горшка специальный дренаж. Без него вода будет застаиваться у корней, что быстро приведет к гниению и плесени. Держите зелень подальше от батареи и других источников тепла, поскольку в таких условиях уход за ней превращается в пытку.

Не стоит забывать и про обыкновенную подкормку. Питательные вещества растение может получить из жидкого биогумуса. Вносите удобрение не чаще одного раза в две недели и увидите результат, говорится на Дзен-канале «Огород на подоконнике».

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