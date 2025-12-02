Зеленый коридор в обе стороны: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз

Россия и Саудовская Аравия договорились о взаимной отмене визового режима между государствами. Решение об этом было оформлено во время проведения делового форума, в котором принимали участие представители обеих стран, сообщают РИА Новости.
Российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком представила свою подпись под соответствующим документом.
Кроме этого, представители двух государств подписали договорённость по вопросам сотрудничества в сфере изменения климата и низкоуглеродного развития. Обсуждалось дальнейшее взаимодействие по экологическим инициативам.
Ранее сообщалось, что туристы из Китая могут приезжать в Россию без виз.