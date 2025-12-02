Городовой / Город / Зеленый коридор в обе стороны: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз
Зеленый коридор в обе стороны: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз

Опубликовано: 2 декабря 2025 03:00
Городовой ру

Страны договорились о совместных действиях в сфере изменения климата и развитии экономики с низким уровнем выбросов углерода.

Россия и Саудовская Аравия договорились о взаимной отмене визового режима между государствами. Решение об этом было оформлено во время проведения делового форума, в котором принимали участие представители обеих стран, сообщают РИА Новости.

Российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком представила свою подпись под соответствующим документом.

Кроме этого, представители двух государств подписали договорённость по вопросам сотрудничества в сфере изменения климата и низкоуглеродного развития. Обсуждалось дальнейшее взаимодействие по экологическим инициативам.

Ранее сообщалось, что туристы из Китая могут приезжать в Россию без виз.

Автор:
Юлия Аликова
