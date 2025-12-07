Городовой / Город / Земля в Тосненском районе выдала тайник Великой Отечественной: восемь бомб и 102 противотанковые мины
Опубликовано: 7 декабря 2025 20:03
В ходе проведения земельных работ были выявлены предметы, представляющие потенциальную опасность.

В ходе строительных работ в Тосненском районе Ленинградской области на территории возле железнодорожной платформы, расположенной на 44-м километре, были обнаружены восемь авиационных бомб типа ФАБ-100, а также 102 мины противотанкового назначения, сохранившиеся со времён Великой Отечественной войны.

По информации, поступившей из пресс-службы МЧС, сотрудники ведомства аккуратно подняли и вывезли все найденные взрывоопасные предметы. Специалисты отправили оставшиеся от военных лет боеприпасы на специальный полигон, где организовали их уничтожение.

— Специалисты извлекли взрывоопасные предметы из земли и вывезли для уничтожения на спецполигон, где и прогремело «эхо войны», — уточнили в пресс-службе.
Автор:
Юлия Аликова
Город
