Жаба-оракул и страшный Бабай: что означает заставка телеканала «ВИД»

В эпоху лихих 90-х, когда телевизор был главным окном в мир, одна заставка умудрилась стать кошмаром для детей и философской загадкой для взрослых.

Логотип телекомпании «ВИD» — голова с жабой на макушке — до сих пор вызывает узнаваемую дрожь у целого поколения. Но немногие знают, что за этим образом стояла не злая воля дизайнеров, а сложная история с участием китайского мудреца, музейных запретов и примитивной компьютерной графики.

Идея родилась у Влада Листьева и его команды, которые хотели уйти от банальной компьютерной графики вроде льва MGM. Реставратор Альбина Назимова, будущая жена Листьева, предложила взять за основу керамическую голову философа Го Сяна из Музея Востока.

Изюминкой была трехногая жаба — Пинь Инь, символ богатства, сидящая на его голове. Для России 90-х, разрывающейся между жаждой денег и поисками духовности, это был гениальный символ: философ олицетворял дух, жаба — материальное благополучие.

Однако музей запретил использовать точную копию артефакта. Началась мучительная «доводка» на допотопных компьютерах. Философу отрезали уши, изображение сделали плоским и наложили грубые, контрастные тени.

Вместо мудрого символа получилась пугающая, пульсирующая маска — та самая, которую дети 90-х называли «телевизионным Бабаем», многие даже принимали ее за Ельцина. Заставку в прямом эфире приходилось пропускать людям, страдающим эпилепсией.

Несмотря на шок и жалобы, «ВИD» держался за этот логотип 30 лет как за фирменный знак. Его пародировали все: от Филиппа Киркорова в клипе «Атлантида» до Леонида Ярмольника в «L-клубе». Он стал частью народного фольклора и в итоге — мемом (вспомните «КОВИD» с жабами-наростами на лице философа).

Только в 2017 году, к юбилею компании, логотип наконец смягчили, убрав зловещие тени и вернув философу улыбку.