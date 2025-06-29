Жадина-говядина: почему мясо не называют коровятиной на самом деле

Раньше было дешевым, теперь стоит под тысячу рублей за килограмм.

Кажется, всё должно быть просто: есть курятина от курицы, свинина от свиньи — почему же тогда не коровятина от коровы? А вот и нет.

Мясо коров и быков на Руси издавна именовали говядиной, и за этим словом скрывается куда больше, чем может показаться на первый взгляд.

Слово «говядина» восходит к древнему славянскому говѧдо — так называли вообще весь крупный рогатый скот. Причём это слово дожило до наших дней во многих соседних языках: в белорусском — гавяда, в чешском — hovado.

В русском оно исчезло, но «тень» его осталась: в слове на букву «г» (то, что остаётся от скота). В общем, говядо — животное уважаемое, но бытовое.

Теперь — о табу. Корова была слишком ценной: она кормила семью молоком, давала телят и навоз, а ещё была почти сакральной фигурой. Недаром Кришну звали Говинда, «защитник коров», и славяне тоже поклонялись Велесу, покровителю скота.

Так что прямое «коровятина» могло прозвучать как богохульство. Название пришлось обходить.

Кроме того, в пищу чаще шли быки, а не коровы. Мясо бычка — сочнее, животных легче пускать на убой, и не жалко — молока всё равно не дадут. Есть мнение, что именно быка и называли «говядо», а не корову.

То есть говядина — буквально «мясо быка», что совпадает и с европейской традицией. У англичан — beef от французского bœuf («бык»), у поляков — wołowina от «вол», у украинцев — яловичина от «ялова» (молодая тёлка).

Так в языке возникла та же дистанция, что и в культуре: не корова на тарелке, а абстрактное «говядо». Никто не хочет ужинать тем, кто кормил его молоком.