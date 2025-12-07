Городовой / Город / Женский «Зенит» назвал штурмана: у руля — Алексей Тарасюк
Женский «Зенит» назвал штурмана: у руля — Алексей Тарасюк

Опубликовано: 7 декабря 2025 21:51
Новый главный тренер приступил к работе с футбольным клубом «Зенит».

Алексей Тарасюк назначен новым главным тренером женского футбольного коллектива «Зенит». Официальная информация о его приходе появилась в заявлении клуба. Назначение специалиста состоялось в декабре 2025 года.

Алексей Сергеевич родился 7 октября 1988 года в Ленинграде, получив образование в спортивном колледже, а затем окончив Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Свою тренерскую деятельность он начал в 17 лет: сначала работал с командой «Звезда В.О.», которая ранее носила название «Факел». После этого в течение примерно шести лет трудился в клубе «Автово» и его структурном подразделении «Зенит-Автово».

В 2016 году Тарасюк присоединился к тренерскому штабу «Алмаз-Антея». Три года спустя его признали лучшим среди наставников детско-юношеских команд Санкт-Петербурга — эту награду ему присудила городская футбольная федерация. Затем, в 2022 году, он стал старшим тренером женской молодежной команды «Зенит».

Под руководством Алексея Сергеевича молодежная команда заняла второе место в Молодежной лиге в 2023 году. В новом сезоне 2024 года специалист возглавил основной состав московского клуба «Чертаново», который выступает в Суперлиге. Спустя год Тарасюк вновь вернулся на берег Невы, чтобы возглавить женский коллектив «Зенита».

Автор:
Юлия Аликова
