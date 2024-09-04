Специалисты Роспотребнадзора провели проверку водоемов Петербурга и пришли к неутешительным выводам

Купальный сезон в Санкт-Петербурге официально завершен, но не только из-за осени. Недавние события заставили власти принять серьезное решение: петербуржцам запретили плескаться на всех городских пляжах.

Основные причины запрета

Вода на городских пляжах Петербурга уже давно вызывает сомнения у специалистов. Лабораторные исследования, проводимые на регулярной основе сотрудниками Роспотребнадзора, показали, что качество воды не соответствует санитарным нормам. Содержание вредных бактерий и микроорганизмов в водоемах превышает допустимые показатели, что делает купание небезопасным для здоровья.

По данным экспертов, исследование воды на всех городских пляжах подтвердило наличие опасных бактерий, которые могут вызывать инфекции кожи, слизистых и даже органов дыхания при случайном попадании воды в организм.

Как реагируют петербуржцы на запрет

Запрет купания вызвал у жителей города разные эмоции. Для многих это стало неожиданностью, ведь, несмотря на конец лета, некоторые любители водных процедур продолжали посещать пляжи. Ожидалось, что теплая погода в сентябре позволит продлить удовольствие от купания, но реалии оказались суровыми.

Некоторые жители высказывают недовольство таким решением, считая, что они сами должны решать, рисковать ли своим здоровьем. Однако большинство горожан понимает серьезность ситуации и предпочитают соблюдать рекомендации властей, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья.

Какие пляжи попали под запрет

Запрет на купание коснулся всех городских пляжей без исключения. Это означает, что на популярных местах отдыха, таких как пляжи на Финском заливе, Лахтинском разливе и на островах больше нельзя купаться до особого распоряжения. Специалисты планируют продолжать мониторинг состояния воды, и если в будущем ситуация изменится в лучшую сторону, запрет могут отменить.