Городовой / Общество / «Живая статуя» побила Деда Мороза на Дворцовой: самая безумная новогодняя драка произошла в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему любимчики Судьбы, появившиеся на свет 1, 10, 19 и 28 числа, в 2026 году получат неожиданный подарок от Вселенной Город
Пушкин, Гоголь, «Дон Кихот»: эти книги читал и рекомендовал всем сам Достоевский Общество
Мандариновая ловушка: почему любимый зимний фрукт может сыграть с вашим организмом злую шутку Город
Неожиданный секрет января: почему именно в этот месяц завязываются самые искренние отношения Город
Почему ресторанное пюре непохоже на домашнее: загадка в способе замешивания Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Праздники Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

«Живая статуя» побила Деда Мороза на Дворцовой: самая безумная новогодняя драка произошла в Петербурге

Опубликовано: 5 января 2026 22:30
 Проверено редакцией
драка
«Живая статуя» побила Деда Мороза на Дворцовой: самая безумная новогодняя драка произошла в Петербурге
Фото: Городовой.ру

Такое не увидишь в других городах

Кто сказал, что новогодние чудеса закончились? Ровно три года назад, 2 января 2023 года, Дворцовая площадь Санкт-Петербурга стала ареной для битвы, достойной мемов. Не выдержал праздничный хрупкий мир между двумя служителями искусства.

Дед Мороз и «живая статуя» не поделили, видимо, самую денежную и фотогеничную точку. Словесная перепалка о том, кто тут главный зимний волшебник, прогрессировала с невероятной скоростью. И вот уже классический новогодний персонаж, символ доброты и подарков, получил, по свидетельствам, «крепких люлей» от своего бронзового (или серебряного) коллеги.

Публика оценила перформанс — событие собрало сотни просмотров и десятки реакций в сети. Но финал был прозаичен и лишен волшебства: обоих забияк забрал настоящий, а не сказочный патруль. Вместо снежинок их осыпали протоколами о нарушении общественного порядка с перспективой административного срока.

Эта история, набравшая тогда сотни оценок и комментариев, — идеальная притча о том, как суровая реальность туристов и выгодных мест рушит даже новогоднюю сказку. Иногда чтобы вернуть дух праздника, приходится заезжать в отдел полиции.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью