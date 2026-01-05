«Живая статуя» побила Деда Мороза на Дворцовой: самая безумная новогодняя драка произошла в Петербурге

Такое не увидишь в других городах

Кто сказал, что новогодние чудеса закончились? Ровно три года назад, 2 января 2023 года, Дворцовая площадь Санкт-Петербурга стала ареной для битвы, достойной мемов. Не выдержал праздничный хрупкий мир между двумя служителями искусства.

Дед Мороз и «живая статуя» не поделили, видимо, самую денежную и фотогеничную точку. Словесная перепалка о том, кто тут главный зимний волшебник, прогрессировала с невероятной скоростью. И вот уже классический новогодний персонаж, символ доброты и подарков, получил, по свидетельствам, «крепких люлей» от своего бронзового (или серебряного) коллеги.

Публика оценила перформанс — событие собрало сотни просмотров и десятки реакций в сети. Но финал был прозаичен и лишен волшебства: обоих забияк забрал настоящий, а не сказочный патруль. Вместо снежинок их осыпали протоколами о нарушении общественного порядка с перспективой административного срока.

Эта история, набравшая тогда сотни оценок и комментариев, — идеальная притча о том, как суровая реальность туристов и выгодных мест рушит даже новогоднюю сказку. Иногда чтобы вернуть дух праздника, приходится заезжать в отдел полиции.

