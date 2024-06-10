Кто такие морские блохи, и чем они опасны для здоровья человека

Не всегда отдых на пляже приятный и расслабляющий. Порой туристы могут обнаружить на своем теле ужасные укусы, которые чешутся и могут начать гноиться. Это «дело рук» морских блох. Не все знают, где они водятся, и что делать, если встречи избежать с паразитами все-таки не удалось.

Кто такие морские блохи

Научное название этих ракообразных talitrus saltator. Они немного похожи на креветку, но маленького размера. Живут блохи во влажном песке и выходят наружу ночью или во время приливов, чтобы поесть. Увы, но тенденция последние годы изменилась: активными паразиты становятся и днем.

Блох называют санитарами моря и пляжа. Они очищают берег от вредных микроорганизмов, подробно дворникам. Места, где обитают эти ракообразные, очень чистые и безопасные. В этом вы можете быть уверены. Заметить такого уборщика практически невозможно. Они светло-коричневого оттенка и практически сливаются с песком.

Источник фото: Legion-Media

Как кусают морские блохи

На людей нападают и самки и самцы, только вот особи мужского пола менее агрессивны. Их укус похож на комариный, много крови им не нужно. Самки же чем-то напоминают клещей. Они присасываются к крупному кровеносному сосуду отдыхающего и проникает под слой кожи, как бы зарываясь туда. Крови ей нужно много, чтобы созрело потомство.

Как только личинки подросли, они выстреливают наружу, а сама самка погибает. Конечно, человек, скорее всего, такое заметит на начальной стадии, но если турист находится в состоянии алкогольного опьянения или уснул у моря, то есть шанс, что блоха намертво пристанет к своему «хозяину». Места таких укусов невероятно болезненны.

Чем опасны укусы

Укус морской блохи вы точно ни с чем другим не перепутаете. Место зудит, становится красным. Ни в коем случае не чешите его, чтобы не разнести яйца паразита по всему телу и не занести инфекцию. Если такое произойдет, то возникнуть может гангрена, инфекционный процесс, который остановить уже не удастся.

Источник фото: Legion-Media

Промойте рану чистой водой. Протрите антисептиком, нанести можно антигистаминную мазь, чтобы зуд и покраснения прошли. Далее бегите к врачу, чтобы точно убедиться, что под кожей ничего не осталось.

Встретить таких существ можно на песчаных пляжа Таиланде, Вьетнаме, Индии, Южной Америке, Африке, даже на побережье Черного моря. Иногда кусают людей они и на Балтике. Так что туристам, загорающим на российских курортах, расслабляться не следует.

Источник фото: Legion-Media