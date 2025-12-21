Зима и кожа рук: Роспотребнадзор назвал главные правила — о самом важном обычно вспоминают последним

В Санкт-Петербурге похолодание не за горами, и морозная погода может негативно сказаться на состоянии кожи рук. Представители регионального Роспотребнадзора напомнили: в такие периоды руки следует мыть только теплой водой, чтобы избежать излишней сухости и раздражения. Особенно важно не использовать горячую воду, поскольку она еще больше повреждает кожный покров.
После мытья следует вытираться сухим полотенцем — если на коже останется вода, на улице она может замерзнуть и усугубить шелушение. Специалисты рекомендуют наносить увлажняющий крем примерно за полчаса до выхода на улицу. Лучше выбирать средства, содержащие глицерин, пантенол или растительные масла.
Ежедневный уход также включает использование крема по утрам и перед сном. Для дополнительного питания кожи советуют раз в неделю делать более интенсивные процедуры. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье рук даже в самый лютый мороз.
«За полчаса до выхода из дома стоит нанести на руки увлажняющий крем», — отмечают специалисты Роспотребнадзора.
Применение простых правил помогает снизить риск возникновения сухости, шелушения и трещин в холодный сезон.
