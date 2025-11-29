Зима начнётся с пробки: в Петербурге в первый день зимы перекроют КАД

На кольцевой трассе у Кронштадтского шоссе в Петербурге временно изменится организация движения. В ночь на 1 декабря для автомобилистов перекроют участок с отметки 126+070 км до 126+190 км по обоим направлениям. Ограничения вступят в силу дважды за сутки.
Движение будет невозможно с 2:00 до 2:30 и снова с 3:30 до 4:00. Это связано с проведением работ, связанных с обновлением транспортной развязки, объединяющей кольцевую дорогу и Кронштадтское шоссе. О завершении этих мероприятий объявят дополнительно.