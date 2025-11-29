Городовой / Город / Зима начнётся с пробки: в Петербурге в первый день зимы перекроют КАД
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Зима начнётся с пробки: в Петербурге в первый день зимы перекроют КАД

Опубликовано: 29 ноября 2025 15:32
Зима начнётся с пробки: в Петербурге в первый день зимы перекроют КАД
Зима начнётся с пробки: в Петербурге в первый день зимы перекроют КАД
Городовой ру

В Санкт-Петербурге 1 декабря временно ограничат движение по кольцевой автодороге в районе Кронштадтского шоссе.

На кольцевой трассе у Кронштадтского шоссе в Петербурге временно изменится организация движения. В ночь на 1 декабря для автомобилистов перекроют участок с отметки 126+070 км до 126+190 км по обоим направлениям. Ограничения вступят в силу дважды за сутки.

Движение будет невозможно с 2:00 до 2:30 и снова с 3:30 до 4:00. Это связано с проведением работ, связанных с обновлением транспортной развязки, объединяющей кольцевую дорогу и Кронштадтское шоссе. О завершении этих мероприятий объявят дополнительно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью