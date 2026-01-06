Роскошное зимнее меню: 4 супа, которые согревают душу и тело

Холодными вечерами, когда за окном царствует мороз, нет ничего более желанного, чем тарелка горячего, наваристого супа. Это блюдо не просто насыщает — оно создает атмосферу уюта и сближения.

В этой подборке собраны рецепты первого блюда, которые идеально подходят для того, чтобы согреться “за одним столом с родными и любимыми”.

Кукурузный крем с морским акцентом

Для тех, кто ищет новизны, предлагается изысканный кукурузный крем-суп на кокосовом молоке с креветками и песто. Это блюдо сочетает сладость кукурузы с нежностью тропического кокоса.

Приготовление начинается с измельчения консервированной кукурузы «6 соток» с водой до состояния пюре и последующего медленного прогрева.

Параллельно готовится основа — загуститель: в сотейнике растапливается сливочное масло, обжаривается мука, затем постепенно вмешивается кокосовое молоко до однородной консистенции.

Эта сливочная смесь добавляется к кукурузному пюре и варится не менее пяти минут. Креветки, обжаренные по минуте с каждой стороны на сухой сковороде, становятся финальным аккордом.

“Разливаем суп по тарелкам, добавляем креветки и соус песто” — и экзотическое блюдо готово.

Сливочный куриный суп с зелёным горошком

Классика, которая никогда не подводит — сливочный куриный суп. В этом варианте он дополнен нежным зеленым горошком.

Основой служит крепкий бульон, сваренный из куриных бедрышек и филе. Мясо отделяется от костей и мелко нарезается.

Овощная база — лук, морковь и картофель — пассеруется на сковороде, после чего к ним добавляется зеленый горошек (без жидкости) и тушится в течение пяти минут.

Овощи и мясо возвращаются в процеженный бульон и варятся до готовности — около 30 минут. Завершающий штрих — добавление зелени и плавленого сыра.

Огурцы как секрет фрикаделек

Суп с куриными фрикадельками и маринованными огурцами — это классическое первое блюдо, обретающее пикантность за счет неожиданного, но удачного ингредиента. Фрикадельки готовятся из куриного фарша (диаметром 1-2 см).

Бульон готовится с добавлением целой луковицы, перца горошком и лаврового листа. В кипящий бульон опускают фрикадельки, снимают пену и варят 40 минут.

Ключевой момент — заправка: морковь и маринованные огурцы натираются на крупной терке и вместе с нарезанным кубиками картофелем отправляются в кастрюлю.

После 20 минут варки в суп вводится загуститель — мучная болтушка, приготовленная с холодной водой.

Перед подачей можно посыпать зеленью. Пряный, кислый вкус маринованных огурцов прекрасно оттеняет нежность фрикаделек.

Королева супов: рыбная солянка

Подборка не может быть полной без солянки — густого, насыщенного блюда. Рыбная солянка требует внимания к бульону. Он готовится на основе головы белой и красной рыбы с добавлением зелени, соли, перца горошком и лаврового листа.

Варить такой бульон следует не менее 40 минут.

Пока варится основа, готовится зажарка: на растительном масле обжариваются лук, натертая морковь, помидоры кубиками, томатная паста и натертые маринованные огурцы.

После процеживания бульона в него добавляют рыбное филе, готовую зажарку, а также оливки, маслины и каперсы. Солянка должна быть щедрой на ингредиенты.

Финальный штрих — подача, где “сметаной и лимоном” блюдо доводят до совершенства.

