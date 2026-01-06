Роскошное зимнее меню: 4 супа, которые согревают душу и тело

Холодными вечерами, когда за окном царствует мороз, нет ничего более желанного, чем тарелка горячего, наваристого супа. Это блюдо не просто насыщает — оно создает атмосферу уюта и сближения.
В этой подборке собраны рецепты первого блюда, которые идеально подходят для того, чтобы согреться “за одним столом с родными и любимыми”.
Кукурузный крем с морским акцентом
Для тех, кто ищет новизны, предлагается изысканный кукурузный крем-суп на кокосовом молоке с креветками и песто. Это блюдо сочетает сладость кукурузы с нежностью тропического кокоса.
Приготовление начинается с измельчения консервированной кукурузы «6 соток» с водой до состояния пюре и последующего медленного прогрева.
Параллельно готовится основа — загуститель: в сотейнике растапливается сливочное масло, обжаривается мука, затем постепенно вмешивается кокосовое молоко до однородной консистенции.
Эта сливочная смесь добавляется к кукурузному пюре и варится не менее пяти минут. Креветки, обжаренные по минуте с каждой стороны на сухой сковороде, становятся финальным аккордом.
“Разливаем суп по тарелкам, добавляем креветки и соус песто” — и экзотическое блюдо готово.
Сливочный куриный суп с зелёным горошком
Классика, которая никогда не подводит — сливочный куриный суп. В этом варианте он дополнен нежным зеленым горошком.
Основой служит крепкий бульон, сваренный из куриных бедрышек и филе. Мясо отделяется от костей и мелко нарезается.
Овощная база — лук, морковь и картофель — пассеруется на сковороде, после чего к ним добавляется зеленый горошек (без жидкости) и тушится в течение пяти минут.
Овощи и мясо возвращаются в процеженный бульон и варятся до готовности — около 30 минут. Завершающий штрих — добавление зелени и плавленого сыра.
Огурцы как секрет фрикаделек
Суп с куриными фрикадельками и маринованными огурцами — это классическое первое блюдо, обретающее пикантность за счет неожиданного, но удачного ингредиента. Фрикадельки готовятся из куриного фарша (диаметром 1-2 см).
Бульон готовится с добавлением целой луковицы, перца горошком и лаврового листа. В кипящий бульон опускают фрикадельки, снимают пену и варят 40 минут.
Ключевой момент — заправка: морковь и маринованные огурцы натираются на крупной терке и вместе с нарезанным кубиками картофелем отправляются в кастрюлю.
После 20 минут варки в суп вводится загуститель — мучная болтушка, приготовленная с холодной водой.
Перед подачей можно посыпать зеленью. Пряный, кислый вкус маринованных огурцов прекрасно оттеняет нежность фрикаделек.
Королева супов: рыбная солянка
Подборка не может быть полной без солянки — густого, насыщенного блюда. Рыбная солянка требует внимания к бульону. Он готовится на основе головы белой и красной рыбы с добавлением зелени, соли, перца горошком и лаврового листа.
Варить такой бульон следует не менее 40 минут.
Пока варится основа, готовится зажарка: на растительном масле обжариваются лук, натертая морковь, помидоры кубиками, томатная паста и натертые маринованные огурцы.
После процеживания бульона в него добавляют рыбное филе, готовую зажарку, а также оливки, маслины и каперсы. Солянка должна быть щедрой на ингредиенты.
Финальный штрих — подача, где “сметаной и лимоном” блюдо доводят до совершенства.
