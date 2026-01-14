Зимой на дороге баранку кручу с удовольствием: выучил 100% способы избегать заноса на льду - даже Haval не забуксует

Если ваш автомобиль начал буксовать на снегу или льду, не паникуйте. Есть несколько простых приёмов, которые помогут выбраться. Главный принцип — плавность и минимальные обороты двигателя.
Первое, что нужно сделать, — уменьшить тягу. Если колеса пробуксовывают, добавка газа только усугубит ситуацию. На машине с механикой быстро перейдите с первой на вторую передачу. На автомате можно включить зимний режим. Рулевое колесо держите прямо или поворачивайте его минимально и плавно — это снизит сопротивление.
Если вперёд не получается, попробуйте сдать назад. Иногда достаточно отъехать на несколько сантиметров, чтобы найти точку опоры. Этот метод, известный как «раскачка», особенно эффективен на механической коробке. На автомате раскачка обычно невозможна, но сдать назад для разгона стоит попробовать.
На хорошо знакомом участке можно преодолеть препятствие с ходу. Разгонитесь на твёрдой поверхности на второй или третьей передаче и, не меняя плавной тяги, преодолейте скользкую зону с прямыми колёсами.
Потренируйтесь заранее на безопасном участке, чтобы почувствовать поведение машины. Это придаст уверенности и поможет сохранить автомобиль в целости.