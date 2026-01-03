Зимой — обратно в детство: психолог призвала пары не стесняться «несолидных» забав

Зимние каникулы открывают новые возможности для сближения и возрождения романтических чувств в долгих отношениях. Такое мнение высказала психолог и энергопрактик Ольга Черемнова. Она считает, что именно общий досуг и совместные впечатления способны придать отношениям свежий импульс.
Черемнова советует начать с простых совместных занятий, способных заинтересовать обоих супругов. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, настольные игры или совместный просмотр фильмов, что, по мнению специалиста, создаёт атмосферу доверия и радости общения.
По словам специалиста, особенно полезно открывать для себя новые занятия вдвоём. К примеру, занятия на катке, участие в мастер-классах или приготовление необычного блюда помогут получить новые эмоции и переживания.
Эксперт отмечает, что поиск новизны и ярких событий укрепляет эмоциональную связь между партнёрами. Также она советует составить общий план зимних активностей и обязательно найти время для реализации каждого желания из списка.
Психолог рекомендует не забывать об исследованиях городских достопримечательностей или организации фотосессий на фоне зимних видов. Она подчёркивает:
«Именно минуты, проведённые вместе, делают отношения крепче и наполняют их новыми впечатлениями».
