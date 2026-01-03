Городовой / Город / Зимой — обратно в детство: психолог призвала пары не стесняться «несолидных» забав
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Аватар 3»: когда петербуржцам покажут кино про синих человечков Общество
«Не ниже +18 °C»: как петербуржцам отстаивать права, когда управляющая компания не справляется Город
Первенец 2026‑го выбрал «девятку»: первый младенец года родился в роддоме №9 Город
Терморегуляция и физиология: кому противопоказан постоянный подогрев сидений Общество
Хрущёвкам назначили омоложение: в Петербурге вступил в силу закон о реновации Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Зимой — обратно в детство: психолог призвала пары не стесняться «несолидных» забав

Опубликовано: 3 января 2026 20:24
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Зимой — обратно в детство: психолог призвала пары не стесняться «несолидных» забав
Городовой ру

Специалист рассказал о способах проведения досуга с близкими, которые способствуют укреплению отношений.

Зимние каникулы открывают новые возможности для сближения и возрождения романтических чувств в долгих отношениях. Такое мнение высказала психолог и энергопрактик Ольга Черемнова. Она считает, что именно общий досуг и совместные впечатления способны придать отношениям свежий импульс.

Черемнова советует начать с простых совместных занятий, способных заинтересовать обоих супругов. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, настольные игры или совместный просмотр фильмов, что, по мнению специалиста, создаёт атмосферу доверия и радости общения.

По словам специалиста, особенно полезно открывать для себя новые занятия вдвоём. К примеру, занятия на катке, участие в мастер-классах или приготовление необычного блюда помогут получить новые эмоции и переживания.

Эксперт отмечает, что поиск новизны и ярких событий укрепляет эмоциональную связь между партнёрами. Также она советует составить общий план зимних активностей и обязательно найти время для реализации каждого желания из списка.

Психолог рекомендует не забывать об исследованиях городских достопримечательностей или организации фотосессий на фоне зимних видов. Она подчёркивает:

«Именно минуты, проведённые вместе, делают отношения крепче и наполняют их новыми впечатлениями».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью