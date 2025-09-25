Петляющий «Змей» среди кварталов: история самого необычного дома Петербурга

Сверху он похож на рептилию, а внизу — на стену.

В Красносельском районе Петербурга, на улице Пионерстроя, тянется один из самых необычных домов города. Его длина — около 700 метров, и издалека он напоминает гигантского змея, извивающегося среди кварталов.

За это здание прозвали "Дом-змея". Другое прозвище, не менее колоритное, — "Китайская стена".

История строительства

Дом спроектировали в 1970-е специалисты "Ленпроекта". На самом деле это не одно здание, а пять секций серии 1-ЛГ600А, соединённых в единый комплекс. В планах он должен был быть ещё длиннее, но проект сократили.

Даже так Дом-змея остался рекордным для своего времени.

Легенды и версии

Зачем нужен был такой гигант? Версий несколько. По одной — здание должно было защитить район от пронизывающих ветров Финского залива. По другой — оно выросло вдоль старых траншей. Недалеко отсюда в годы войны проходил передний край обороны Ленинграда.

Не случайно улица раньше называлась Переднего Края, и лишь в 1971 году получила новое имя — Пионерстроя.

Архитектура и "фишки"

Внешне это типичная панельная застройка позднего СССР, но с изюминкой. Секции разной этажности — от 9 до 15 этажей, некоторые прямые, другие поворотные, соединены арками.

Завершается комплекс необычным трилистником, который с воздуха напоминает голову змеи. Такой выразительности от панельного строительства 1970-х мало кто ожидал.

Жизнь змея

Сегодня "Дом-змея" стоит в одном из самых экологичных районов города. Рядом — озёра, образованные рекой Сосновкой. Старожилы вспоминают, что когда дом только построили, здесь ещё водились карпы.

Сейчас озёра пусты, но сам "змей" по-прежнему изгибается хвостом вдоль воды, словно обнимая их.