Городовой / Город / Золото вместо налички: петербургская пенсионерка отдала аферистам монеты на 2 миллиона рублей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургскую односводную станцию представили в Москве: почему «Лиговский проспект‑2» показывают не дома Город
Петербург — не плоский: где находятся «невидимые» возвышенности Северной столицы Город
Семейная расправа: петербурженка с дочерью-подростком избили водителя троллейбуса Город
Зимний Петербург: 7 вещей, без которых вы пропадете на улицах города Город
Не тратьте ни рубля: где в Петербурге 29–30 ноября послушать классику и заглянуть на винтажную ярмарку Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Золото вместо налички: петербургская пенсионерка отдала аферистам монеты на 2 миллиона рублей

Опубликовано: 28 ноября 2025 10:56
Золото вместо налички: петербургская пенсионерка отдала аферистам монеты на 2 миллиона рублей
Золото вместо налички: петербургская пенсионерка отдала аферистам монеты на 2 миллиона рублей
Городовой ру

В Санкт-Петербурге задержан посредник, причастный к мошенничеству с золотыми монетами в отношении пожилой женщины.

Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 79 лет, проживающая на улице Грибакиных, сообщила сотрудникам полиции о мошеннических действиях.

Женщина пояснила, что на протяжении недели получала телефонные звонки от неизвестных, которые убедили её приобрести шесть золотых инвестиционных монет на сумму 2 155 800 рублей, якобы для сохранности накоплений. После этого ей предложили передать монеты курьеру, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В связи с этим происшествием возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере. По данным правоохранительных органов, уже 27 ноября был задержан подозреваемый на улице Крыленко. Им оказался 24-летний мужчина, работавший курьером у мошенников.

Полиция проводит дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств. Сотрудники внутренних дел продолжают проверку по данному факту. Расследование находится на контроле у городских следственных органов.

Аналогичный случай мошенничества ранее произошёл и в Выборгском районе города, где другая пенсионерка стала жертвой мошенников, передав им как валюту, так и золотые монеты. И в этом эпизоде полицейским удалось задержать курьера, который забирал у пожилых людей ценности.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью