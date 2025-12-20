Городовой / Город / ЗСД под замком? Петербуржцам назвали дни и часы возможных перекрытий
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто приручил ветер и взял серебро на чемпионате мира? Петербургская гонщица Город
Льготная ипотека для айтишников на пороге возвращения в Петербурге Город
Каменный «конь» на острове рядом с Петербургом: древняя тайна, пережившая тысячу лет Город
Бизнесу — миллиард с лишним: кому в Ленобласти достанется поддержка Город
Вино - кошачье, мороженое - собачье: безопасны ли лакомства для животных, заполонившие WB, Ozon и магазины Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

ЗСД под замком? Петербуржцам назвали дни и часы возможных перекрытий

Опубликовано: 20 декабря 2025 10:58
ЗСД под замком? Петербуржцам назвали дни и часы возможных перекрытий
ЗСД под замком? Петербуржцам назвали дни и часы возможных перекрытий
Городовой ру

В выходные дни на Западном скоростном диаметре возможно введение ограничений для движения транспорта.

В Санкт-Петербурге автомобилистов заранее информируют о вероятных изменениях в движении по западному скоростному диаметру в предстоящие выходные. С 21 по 22 декабря на участке дороги от южной части кольцевой автомобильной дороги до набережной реки Екатерингофки, а также в обратном направлении, возможны временные ограничения для автотранспорта.

Временные ограничения связаны с запланированными городскими мероприятиями. Пресс-служба автотрассы обратилась к водителям с просьбой учитывать эти изменения при составлении маршрутов на выходные дни, а также обращать внимание на информацию, размещаемую на дорожных табло.

Водителям рекомендовано заранее следить за актуальной ситуацией на дорогах и учитывать возможные перекрытия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью