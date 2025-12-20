ЗСД под замком? Петербуржцам назвали дни и часы возможных перекрытий

В Санкт-Петербурге автомобилистов заранее информируют о вероятных изменениях в движении по западному скоростному диаметру в предстоящие выходные. С 21 по 22 декабря на участке дороги от южной части кольцевой автомобильной дороги до набережной реки Екатерингофки, а также в обратном направлении, возможны временные ограничения для автотранспорта.
Временные ограничения связаны с запланированными городскими мероприятиями. Пресс-служба автотрассы обратилась к водителям с просьбой учитывать эти изменения при составлении маршрутов на выходные дни, а также обращать внимание на информацию, размещаемую на дорожных табло.
Водителям рекомендовано заранее следить за актуальной ситуацией на дорогах и учитывать возможные перекрытия.