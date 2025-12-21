ЗСД притормозит: в Петербурге урежут движение из‑за встречи глав СНГ

В Петербурге 21 и 22 декабря на отдельных отрезках южной части Западного скоростного диаметра может быть затруднено движение автотранспорта. Причиной станут официальные мероприятия, намеченные на эти дни. Об этом представителей общественности проинформировали в городском комитете по транспорту.
Ограничения будут действовать на участке между южным въездом с КАД и набережной Екатерингофки, а также в обратном направлении. Горожан просят учитывать возможные сложности при выборе маршрута и рассчитывать время следования с учётом изменений. Также автомобилистам рекомендуют пользоваться сервисами навигации и отслеживать текущую дорожную ситуацию.
В указанные даты в Северной столице состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также неформальная встреча руководителей стран-участников СНГ, в которых примет участие президент России Владимир Путин. Саммит ЕАЭС и встреча глав государств собирают в городе иностранных гостей.