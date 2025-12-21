Городовой / Город / ЗСД притормозит: в Петербурге урежут движение из‑за встречи глав СНГ
ЗСД притормозит: в Петербурге урежут движение из‑за встречи глав СНГ

Опубликовано: 21 декабря 2025 14:12
globallookpress.com
Городовой ру

На Южном участке Западного скоростного диаметра могут временно вводиться ограничения движения.

В Петербурге 21 и 22 декабря на отдельных отрезках южной части Западного скоростного диаметра может быть затруднено движение автотранспорта. Причиной станут официальные мероприятия, намеченные на эти дни. Об этом представителей общественности проинформировали в городском комитете по транспорту.

Ограничения будут действовать на участке между южным въездом с КАД и набережной Екатерингофки, а также в обратном направлении. Горожан просят учитывать возможные сложности при выборе маршрута и рассчитывать время следования с учётом изменений. Также автомобилистам рекомендуют пользоваться сервисами навигации и отслеживать текущую дорожную ситуацию.

В указанные даты в Северной столице состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также неформальная встреча руководителей стран-участников СНГ, в которых примет участие президент России Владимир Путин. Саммит ЕАЭС и встреча глав государств собирают в городе иностранных гостей.

Автор:
Юлия Аликова
