«Мягкие» и «резкие» имена: кто легче найдет работу и почему
«Мягкие» и «резкие» имена: кто легче найдет работу и почему

Опубликовано: 5 сентября 2025 14:29
Собеседование
«Мягкие» и «резкие» имена: кто легче найдет работу и почему
Городовой ру

Имя — это не просто набор звуков, оно может стать тревожным сигналом, который повлияет на первое впечатление.

Недавно канадские и американские ученые выяснили, что имя влияет на решения работодателей принимать человека к себе в компанию или нет.

Это явление называется звуковым символизмом.

Что такое звуковой символизм?

Звуковой символизм — это когда звуки в слове или имени ассоциируются с каким-то смыслом или качеством.

Например, люди часто связывают мягкие, плавные звуки с теплотой и дружелюбием, резкость и короткость с энергией и напористостью, пишет Газета.ру.

Как это влияет на выбор кандидата?

В ходе эксперимента добровольцам были предложены на выбор подходящие кандидаты на разные вакансии — от «дружелюбных» до «резких».

Им показывали два имени: одно с мягкими сонорными звуками (например, Лиам или Ноэль), а другое с резкими согласными (например, Тейт Криста).

Результаты удивили: для профессий, где важны доброжелательность и спокойствие, кандидатов чаще выбирали с мягкими именами.

Для профессий, требующих энергии и напористости, отдавали предпочтение резким именам.

Однако при этом связь характера людей с такими именами не выявлена — все это эффект, основанный на стереотипах и восприятии.

Как только участники показывали фотографии кандидатов, влияние почти полностью исчезало, сообщает zakon.kz/nauka.

Звуковой символизм изучают давно и в разных культурах. Он не ограничивается только именами. Ученые считают, что понимание этого явления поможет сделать рынок вакансий более справедливым.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».