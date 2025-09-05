«Мягкие» и «резкие» имена: кто легче найдет работу и почему

Недавно канадские и американские ученые выяснили, что имя влияет на решения работодателей принимать человека к себе в компанию или нет.
Это явление называется звуковым символизмом.
Что такое звуковой символизм?
Звуковой символизм — это когда звуки в слове или имени ассоциируются с каким-то смыслом или качеством.
Например, люди часто связывают мягкие, плавные звуки с теплотой и дружелюбием, резкость и короткость с энергией и напористостью, пишет Газета.ру.
Как это влияет на выбор кандидата?
В ходе эксперимента добровольцам были предложены на выбор подходящие кандидаты на разные вакансии — от «дружелюбных» до «резких».
Им показывали два имени: одно с мягкими сонорными звуками (например, Лиам или Ноэль), а другое с резкими согласными (например, Тейт Криста).
Результаты удивили: для профессий, где важны доброжелательность и спокойствие, кандидатов чаще выбирали с мягкими именами.
Для профессий, требующих энергии и напористости, отдавали предпочтение резким именам.
Однако при этом связь характера людей с такими именами не выявлена — все это эффект, основанный на стереотипах и восприятии.
Как только участники показывали фотографии кандидатов, влияние почти полностью исчезало, сообщает zakon.kz/nauka.
Звуковой символизм изучают давно и в разных культурах. Он не ограничивается только именами. Ученые считают, что понимание этого явления поможет сделать рынок вакансий более справедливым.