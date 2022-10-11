Анна Щербакова

Популярное ледовое шоу удивит зрителей.
Фигурист вспомнил Пушкина и Лермонтова.
Олимпийская чемпионка получила свою медаль, превозмогая боль.
Спортсменке не дает покоя старая травма.
Талантливая наставница получает от работы не только эмоциональное удовлетворение.
Олимпийская чемпионка не может себя представить на льду популярного шоу.
Загитова провела видеоэкскурсию по центру подготовки чемпионов.
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании с недоверием относится к дилетантам на льду.
Бывшая фигуристка не имеет претензий к отбору в этом году.
Продюсер сделала неожиданное заявление.
Фигуристка эмоционально отреагировала на свое «серебро».
Знаменитая спортсменка не скучает после завершения карьеры.
В «тройку призеров» вошли участницы Олимпиады в Пекине.
Составлен рейтинг ледовых шоу по их стоимости.
18-летняя фигуриста ранее не исключила, что больше не выйдет на «профессиональный» лед.
Тренер считает, что этот вопрос касается только фигуристки и ее тренера.
Олимпийской чемпионке сложно поверить в происходящее.
Блогер Моншуа раскрыла российским зрителям удивительные факты.
Пользователи сети заметили неприятный момент во время Олимпийский игр
Олимпийская чемпионка проигнорировала двух героинь Олимпиады