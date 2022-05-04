Борис Беккер

Трижды обладатель Большого шлема на Уимблдоне нарушил закон о неплатежеспособности.
XIV Международный теннисный турнир St. Petersburg Open зажжет над Петербургом целое созвездие из самых лучших и талантливых игроков мира. Недавно Марат Сафин, о невероятном успехе которого в
Главная сложность пятисетовых матчей в том, что они отнимают у спортсмена намного больше сил, чем матчи из 3-х сетов. Именно поэтому каждая победа в таких встречах ценится на вес золота. На
Чемпион мира и Европы по футболу француз Марсель Десайи заявил, что он знает только одного российского игрока. Честно говоря, я с трудом могу вспомнить имена российских игроков, сказал Марсель Твоему дню .
Президент России Владимир Путин прибыл вчера в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в церемонии вручении спортивных премий Laureus World Sports Awards-2008, которая состоялась в концертном зале Мариинского театра.
Сегодня в Мариинском театре пройдет вручение так называемого спортивного Оскара премии Laureus World Sports Awards. Вручение Laureus World Sports Awards (также именуемого спортивным Оскаром .
18 февраля 2008 года в 17-00 в Концертном зале Государственного академического Мариинского театра состоится церемония "Laureus World Sports Awards 2008". "Laureus World Sports
Знаменитая российская теннисистка, победитель трех турниров серии Большого шлема Мария Шарапова, а также известная топ-модель Наталья Водянова планируются в качестве ведущих на IX ежегодной церемонии Laureus World Sports Awards 2008.
Гостями церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards приглашены все 43 члена Laureus Academy, в их числе легенды мирового спорта Сергей Бубка, Надя Команэчи, Мартина Навратилова, Катарина Витт, а также председатель Laureus Academy, легендарный олимпиец Эдвин Мозес.
Марк Филиппуссис Родился 7 ноября 1976 г. в Мельбурне Резиденция: Дель Мар (Калифорния, США) Рост 193 см, вес 97 кг Профессионал с 1994 г. На 24 октября 2005: Соотношение побед и поражений в карьере 302-193 Заработал за карьеру $6.
— призналась Ким Клийстерс после победы на US OpenЕлена ОНИКУЛПобедителями в одиночных разрядах завершившегося в Нью-Йорке Открытого чемпионата США стали швейцарец Роже Федерер и бельгийка Ким Клийстерс (на снимке).
Отныне в Петропавловской крепости будет звучать рояль. Он дополнит традицию выстрела полуденной пушки. Старинный инструмент знаменитой фабрики «Беккер» обрел новую жизнь.
В Петербурге родилась новая традиция. С этого дня - после полуденного выстрела пушки, в Петропавловской крепости будет звучать...
Знаменитый теннисный тренер Боб Брэтт отдал свою дочь в фигуристки к Алексею Мишину... Корреспондент «Комсомолки» узнал неизвестные подробности из жизни сыновей знаменитого тренера по фигурному катанию Алексея Мишина\ Ты мне.