Все новости / Борис Беккер

Борис Беккер

Город
Марсель Десайи: Андрей Аршавин? Признаться, я не слышал о таком
Чемпион мира и Европы по футболу француз Марсель Десайи заявил, что он знает только одного российского игрока. Честно говоря, я с трудом могу вспомнить имена российских игроков, сказал Марсель Твоему дню .
19 фев 2008 15:17
Город
В Мариинском театре вручили Laureus World Sports Awards-2008 (фото, видео)
Президент России Владимир Путин прибыл вчера в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в церемонии вручении спортивных премий Laureus World Sports Awards-2008, которая состоялась в концертном зале Мариинского театра.
19 фев 2008 06:07
Город
Мария Шарапова и Наталья Водянова будут ведущими церемонии Laureus World Sports Awards
Знаменитая российская теннисистка, победитель трех турниров серии Большого шлема Мария Шарапова, а также известная топ-модель Наталья Водянова планируются в качестве ведущих на IX ежегодной церемонии Laureus World Sports Awards 2008.
06 фев 2008 14:17
Город
Церемония вручения премии Laureus World Sports Award пройдет 18 февраля в Мариинском театре
Гостями церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards приглашены все 43 члена Laureus Academy, в их числе легенды мирового спорта Сергей Бубка, Надя Команэчи, Мартина Навратилова, Катарина Витт, а также председатель Laureus Academy, легендарный олимпиец Эдвин Мозес.
25 янв 2008 17:57
Спорт
St.Petersburg Open-2005: Звезды мирового тенниса – на берегах Невы
Марк Филиппуссис Родился 7 ноября 1976 г. в Мельбурне Резиденция: Дель Мар (Калифорния, США) Рост 193 см, вес 97 кг Профессионал с 1994 г. На 24 октября 2005: Соотношение побед и поражений в карьере 302-193 Заработал за карьеру $6.
25 окт 2005 15:39
Город
Как великие тренеры детьми обменивались
Знаменитый теннисный тренер Боб Брэтт отдал свою дочь в фигуристки к Алексею Мишину... Корреспондент «Комсомолки» узнал неизвестные подробности из жизни сыновей знаменитого тренера по фигурному катанию Алексея Мишина\ Ты мне.
03 ноя 2004 09:20
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