Умные колонки под прицелом хакеров: как заметить слежку и обезопасить дом

В России отмечается рост интереса хакеров к умным колонкам и голосовым помощникам.
По данным управления по борьбе с противоправным использованием ИТ‑технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти со ссылкой на специалистов Kaspersky, злоумышленники используют такие устройства для скрытого наблюдения за пользователями.
Как понять, что устройство взломали
Главную угрозу представляет то, что владелец может долгое время не замечать вторжения.
Однако эксперты выделяют три тревожных признака: колонка внезапно «просыпается» без голосовой команды, сама включает музыку или звонит, а в истории аккаунта появляются неизвестные устройства или подозрительная активность.
Что делать при подозрении на взлом
В первую очередь необходимо отключить устройство от сети и питания, чтобы перекрыть удалённый доступ.
Далее следует сменить пароль от привязанного аккаунта на надёжный и уникальный, а также проверить список подключённых устройств, удалив все незнакомые.
В завершение важно обновить прошивку и приложения, так как новые версии закрывают уязвимости, которые используют хакеры.