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Даниил Трифонов

Шоу-бизнес
Жильцы дома в Санкт-Петербурге устроили крестный ход против тараканов
Жители многоэтажки в Санкт-Петербурге отчаялись бороться с тараканами земными средствами и решили призвать божественные силы. Они объявили о проведении малого крестного хода, который должен избавить дом от насекомых.
25 окт 2019 17:16
Шоу-бизнес
Санкт-Петербургская Арт-резиденция 2012-2015 в Музее Нонконформистского Искусства
Выставка: 25 июля – 30 августа 2015 Публичная программа: 25 июля – 8 августа 2015 Участники: Агате Симон (Франция), Анна Кропфельдер (Германия/Австрия), Андреа Станислав и Дин Лозов
07 июл 2015 16:00
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