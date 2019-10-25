Даниил Трифонов

Жители многоэтажки в Санкт-Петербурге отчаялись бороться с тараканами земными средствами и решили призвать божественные силы. Они объявили о проведении малого крестного хода, который должен избавить дом от насекомых.
Выставка: 25 июля – 30 августа 2015 Публичная программа: 25 июля – 8 августа 2015 Участники: Агате Симон (Франция), Анна Кропфельдер (Германия/Австрия), Андреа Станислав и Дин Лозов
Петербургский клуб объявил о переходе защитника «Краснодара» Игоря Смольникова. 25-летний футболист призван на правый фланг обороны. Но Смольников способен сыграть на позиции правого
16 июля, понедельник 16 12.00 Книжно-иллюстративная выставка ко Дню военно-морского флота «Доблесть русского флота» (Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина –
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Спустя два месяца после того, как ЕС ужесточил пограничные требования к российским пассажирам, прибывающим в порты Европы на пароме,
28 и 29 февраля в Санкт-Петербургском Доме музыки на Мойке 122 мастер–классы проведут сразу два известных музыканта: народный артист России, профессор Сергей Ролдугин (виолончель) и профессор
21 и 23 июля – последняя премьера сезона на фестивале «Звёзды белых ночей». В Концертном зале Мариинского театра будет представлена опера Бенджамина Бриттена «Сон в
13 апреля «Музыкальная сборная России» В среду, 13 апреля во дворце Белосельских-Белозерских состоится концерт Санкт-Петербургского Дома музыки «Музыкальная сборная России
Концертный зал Мариинского театра вслед за получивший широкий отклик у публики серии выступлений лауреатов последнего конкурса им. Шопена запускает новый
С 6 по 22 февраля в Концертном зале Мариинского театра пройдет необычный фортепианный марафон: победители XVI международного конкурса пианистов им. Шопена выступят со своими сольными
Генеральный директор текстильной фабрики «Красное знамя» Богатыр Капаров, обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью стоимостью 65 миллионов рублей, начал знакомиться с материалами дела. Практически
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке к концу года достигнет 3 тысяч долларов. Такой прогноз дают эксперты Центрального агентства недвижимости (ЦАН).
В любой футбольной команде есть игроки, которые, образно говоря, играют на рояле, а есть, которые этот самый инструмент таскают.
Аршавин принадлежит к категории людей, которые обречены быть на виду. На поле этот невысокий, хрупкий технарь порой творит с мячом чудеса.
В Ярославле, где проходила ответная встреча «Зенита» с местным «Шинником», в день игры пошел снег, подул колючий ветер, температура упала до нуля.
Прокуратурой Санкт-Петербурга закончено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении двух милиционеров.
«Зенит» никогда не станет чемпионом. . . Никогда. К сожалению», — вздохнул Петржела. На пресс-конференции после матча «Зенит»...
«Зенит» никогда не станет чемпионом. . . Никогда. К сожалению», — вздохнул Петржела. На пресс-конференции после матча «Зенит»...
12 марта в Санкт-Петербурге перед матчем первого тура чемпионата страны между «Зенитом» и «Динамо» возле здания Биржи состоялось побоище с участием примерно двухсот фанатов соперничающих команд.
12 марта в Санкт-Петербурге перед матчем первого тура чемпионата страны между «Зенитом» и «Динамо» возле здания Биржи состоялось побоище с участием примерно двухсот фанатов соперничающих команд.