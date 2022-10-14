У певицы «кровоточило».
23 года совместной жизни сделали из звездных супругов «одну сатану».
Женитьба старшего сына заметно расшатала психику звезды.
В соцсети селебрити появился пост, вызывающий зависть.
В Сети опубликован новый трейлер документального сериала «Неймар: Идеальный хаос».
Певица, экс-исполнительница группы Spice Girls Виктория Бекхэм поделилась рождественским выступлением своего супруга Дэвида Бекхэма.
Уже сегодня, 27 мая, поклонники легендарного американского сериала «Друзья» насладятся специальным выпуском любимой комедии под названием «Друзья: Воссоединение» (Friends Reunion). Его можно будет посмотреть на порталах «Амедиатека» и «КиноПоиск HD».
Опубликован трейлер специального выпуска сериала «Друзья».
Уже в этом месяце легендарный ситком «Друзья» вернется на экраны – 27 мая его покажут на HBO Max, передает медиахолдинг WarnerMedia. Отмечается, что это будет не полноценный сезон, а всего один спецвыпуск с серией особого формата.
Актёр поделился своими эмоциями по этому поводу.
Выяснилась причина, по которой в звездной чете возникают конфликты.
Звездная семья могла разносить вирус в двух странах.
На это намекнула невеста Бруклина Бекхэма.
Легендарный футболист приоткроет двери в свою личную жизнь и расскажет о мечтах.
Герцоги Сассекские станут вишенкой на торте в списке приглашенных знаменитостей.
Бруклин знаком с возлюбленной меньше года, но души в ней не чает.
Как вы думаете, кто же был его партнершей?
Футбольный клуб, одним из владельцев которого является известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм, провёл свой первый официальный матч.
Дело в названии команды.
Североамериканская футбольная лига (MLS) заявила, что итальянский «Милан» ведёт с ней переговоры о возвращении знаменитого шведского боснийца.