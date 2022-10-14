Дэвид Бекхэм

Названа дата выхода нового эпизода «Друзей»

Уже в этом месяце легендарный ситком «Друзья» вернется на экраны – 27 мая его покажут на HBO Max, передает медиахолдинг WarnerMedia. Отмечается, что это будет не полноценный сезон, а всего один спецвыпуск с серией особого формата.