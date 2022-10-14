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Дэвид Бекхэм

Шоу-бизнес
Спецвыпуск сериала «Друзья» в России выйдет 27 мая
Уже сегодня, 27 мая, поклонники легендарного американского сериала «Друзья» насладятся специальным выпуском любимой комедии под названием «Друзья: Воссоединение» (Friends Reunion). Его можно будет посмотреть на порталах «Амедиатека» и «КиноПоиск HD».
27 май 2021 14:55
Шоу-бизнес
Названа дата выхода нового эпизода «Друзей»
Уже в этом месяце легендарный ситком «Друзья» вернется на экраны – 27 мая его покажут на HBO Max, передает медиахолдинг WarnerMedia. Отмечается, что это будет не полноценный сезон, а всего один спецвыпуск с серией особого формата. 
14 май 2021 15:01
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