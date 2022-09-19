Знаменитые красавцы только навредили себе.
Экс-участница «Дома-2» отказывается сотрудничать с футболистом Тарасовым.
Жена футболиста на грани.
Ведущая ударилась во все тяжкие.
Многодетная Костенко плотно присела на кошелек бывшего мужа Бузовой.
Оказывается, от Бузовой многого и не требовалось.
Экс-футболист переехал жить к своему деловому партнеру.
Светская львица видит своего бывшего насквозь.
Футболист сделал бывшей предложение, от которого ей тяжело будет отказаться.
Экс-футболист признался, что не держит зла на бывшую.
Экс-футболист признался, что не держит зла на свою бывшую.
Причина разлуки стара как мир.
Модель Анастасия Костенко угодила в скандал из-за «взрослого» фото Миланы.
Таролог заверила, что закон кармы никто не отменял.
Нынешняя супруга безработного футболиста лично обратилась за помощью к юристам
Пользователям показалось, что Анастасию Костенко задел инцидент между ее мужем и певицей
Скандал между Бузовой и ее бывшим мужем отразился на новой семье Дмитрия
Певица прилюдно заявила, что футболист кусает локти после расставания с ней
Пользователи сети раскритиковали многодетного безработного футболиста
Футболист Дмитрий Тарасов стал отцом, его супруга Анастасия Костенко родила ему сына. Об этом в Instagram сообщил сам спортсмен.