Джон Траволта

Ниже Нуля

25 ноября Арт-клуб «Манхэттен» Ниже Нуля Группе «Ниже Нуля» уже больше 10 лет. Этот коллектив представляет собой воплощение стойкости и преданности идеи рок-музыки. За это время с группой прошли все мыслимые пертурбации, которые возможны с независимым рок-коллективом. И то, что «Ниже Нуля» именно сейчас обрела второе дыхание и начинает свой победный марш на Олимп Рок-н-ролльной Славы – является прямым тому доказательством. В свое время в группе переиграли самые разные музыканты из достаточно известных и профессиональных команд. Но именно синтез костяка коллектива Алексея Мурашова (вокал, бас) и Валерия Воробьева (гитара, бэк-вокал) с «новой кровью» в лице ударника Владислава Мануилова и аккордеонистки Эльнары Шафигуллиной, придало группе тот уникальный драйв, которым музыканты со второй песни поднимают людей с мест и заставляют танцевать.