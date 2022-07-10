Диана Спенсер при жизни была настоящей «занозой» для королевского двора.
Старожилы Голливудского холма позируют в обнимку на фотографии.
В День благодарения — только благодарности за поддержку.
Голливудский актер поздравил наследника на своей странице в Instagram.
Именно их программы придают Гарику Харламову сил каждый день.
26 апреля в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО откроется выставка работ Терри О’нила - легенды британской (а, точнее будет сказать, мировой) celebrity-фотографии. Терри О’Нил начинал
О чем вам говорит имя Винсент Вега? Наверное, о герое Джона Траволты из скандально известного «Криминального чтива». А что приходит на ум, когда вы слышите слово
16 января в арт–галерее Матисс клуба петербургский художник Вадим Бо (Бороненко) представляет выставку–проект "PAINTING POINT". Название выставки можно интерпретировать не
(Old Dogs) Студия: Walt Disney Pictures Дата выхода в прокат в России: 3 декабря 2009 Жанр: комедия Режиссер: Уолт Бекер В ролях: Джон Траволта, Робин Уильямс, Мэтт Диллон, Сет Грин, Келли Престон,
Во всех кинотеатрах Петербурга с 3 сентября Опасные пассажиры поезда 123 (Taking of Pelham 1 2 3) Студия: Columbia Pictures Дата выхода в прокат в России: 3 сентября 2009 Жанр:
Адепты и новички вест-коуст свинга (West Coast Swing) и хастла (Hustle) соберутся на третьем танцевальном фестивале «Impro SPb 2009» в Санкт-Петербурге. Освоить азы официального танца
Студия Walt Disney Animation сумела объединить захватывающее действие, юмор, эмоциональное напряжение, а также познакомить нас с симпатичными новыми мультипликационными персонажами в новой,
Герои нового мультфильма студии Walt Disney Animation «ВОЛЬТ» (Bolt) в российском прокате заговорят голосами Владимира Вдовиченкова и участников творческого содружества «Квартет
25 ноября Арт-клуб «Манхэттен» Ниже Нуля Группе «Ниже Нуля» уже больше 10 лет. Этот коллектив представляет собой воплощение стойкости и преданности идеи рок-музыки. За это время с группой прошли все мыслимые пертурбации, которые возможны с независимым рок-коллективом. И то, что «Ниже Нуля» именно сейчас обрела второе дыхание и начинает свой победный марш на Олимп Рок-н-ролльной Славы – является прямым тому доказательством. В свое время в группе переиграли самые разные музыканты из достаточно известных и профессиональных команд. Но именно синтез костяка коллектива Алексея Мурашова (вокал, бас) и Валерия Воробьева (гитара, бэк-вокал) с «новой кровью» в лице ударника Владислава Мануилова и аккордеонистки Эльнары Шафигуллиной, придало группе тот уникальный драйв, которым музыканты со второй песни поднимают людей с мест и заставляют танцевать.
Третий этап проекта "Великий Немой" успешно завершен 15 и 16 мая в Большом зале Центрального Дома Предпринимателя прошел ретро-футуристический фестиваль "Космический рейс".
Новое некоммерческое кино - 13 фильмов, которые никогда не показывали в нашем городе. Сегодня в Петербурге стартует необычный киномарафон «Благодарные глаза».
(Be Сool)комедияРеж. – Ф. Гэри ГрэйВ ролях: Джон Траволта, Ума Турман, Дэнни Де Вито, Винс Вон, Харви КейтельСША, 2005, 118 мин. Российские прокатчики довольно ловко переиначили оригинальное название Be Cool. Получившееся у них "Будь круче!
У поэта Михалкова есть стихи и про пожарных. В них можно найти такие строки: "У пожарных дел полно: / Книжки, шашки, домино.