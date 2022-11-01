Джонни Депп

Это вас точно удивит.
Голливудскому пирату не дают покоя.
Признанная классика и не только.
У селебрити тоже бывают трудные дни.
В погоне за популярностью российская парочка решила поменять паспорта.
Причем вышел даже не сам.
Отпустить и забыть — явно не то, что планирует опальная знаменитость.
Медиагигант Дисней обошелся с популярным актером очень жестоко.
Пассажиры самолета стали свидетелями настоящего подвига.
Ее актерская карьера, возможно, уже закончена, но на хайпе еще можно заработать.
Многочисленная армия почитателей таланта актера — страшная сила.
Артистке еще долго не будут верить после огульных обвинений в адрес бывшего мужа.
Общественность стремительно теряет интерес к «отмененной» актрисе.
Планеты не обидели умом представителей воздушной стихии.
Голливудская звезда так и притягивает к себе неприятности.
Артистка пришла рассказать о домашнем насилии, но сама же и затроллила присутствующих.
«Занимайтесь любовью, а не войной» не вышло.
Джек Воробей сумел доказать суду и общественности, что не является абьюзером.
История с Деппом потенциального жениха ничему не научила.
Карьера актрисы подорвана из-за огульных обвинений в сторону бывшего мужа.